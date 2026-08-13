Diego Lainez y su expulsión en la última caída de los Tigres en la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 está llegando a su etapa decisiva. Hay cosas positivas del torneo, pero hay otras que han sido remarcadas por muchos participantes. Diego Lainez se sumó a las críticas por la localía absoluta de los equipos de la Major League Soccer.

El delantero de los Tigres de la UANL considera que hay una desventaja en ese formato. Jugar de visitante no es sencillo por los viajes y desconocimiento del terreno rival. Diego Lainez considera que esto verdaderamente influye en el torneo.

“Hay una desventaja, no lo vamos anegar, es diferente jugar en tu casa y con tu gente, lo hemos visto en los últimos resultados en Concachampions o los equipos que han venido a jugar acá en esta Leagues Cup. Siempre aprovechamos todo para competir”, dijo el delantero mexicano en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Los Tigres de la UANL tuvieron la posibilidad de jugar un partido de la Leagues Cup en condición de local. Era el momento perfecto para demostrar que la localía si influye. Sin embargo, el conjunto felino no pasó del empate 1-1 en el Estadio Universitario. En penales se llevaron la victoria (5-4).

Diego Lainez y su expulsión

La sensación de injusticia del formato pudo haberse trasladado dentro del campo de juego. Al minuto 88 de partido, Diego Lainez fue expulsado por reclamarle al juez principal del encuentro.

“¿Tiene que ganar la MLS a la fuerza o qué?”, le preguntó el delantero de los Tigres de la UANL al principal. Luego de su picante pregunta, Lainez se volteó y le hizo gestos de desaprobación con la mano al principal. Todo esto detonó la expulsión del futbolista mexicano.

Diego Laínez fue expulsado porque le dijo a Barton:



"Tiene que ganar la MLS a fuerza o que?" pic.twitter.com/ibjtWsqdnj — History Liga MX (@History_LigaMX) August 12, 2026

Los Tigres de la UANL no pudieron clasificar a la siguiente ronda de la Leagues cup 2026. El conjunto mexicano se despide del torneo con tres empates en tres partidos. Mejor rendimiento tuvieron otros clubes como León, Toluca, América, Cruz Azul, Monterrey y los Bravos de Juárez.

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