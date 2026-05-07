Diego Lainez no guarda resentimientos con Javier Aguirre por no ir al Mundial

Diego Lainez, después de un complejo paso por Europa, ha retomado su nivel en el fútbol mexicano. “Factor” es un futbolista importante para los Tigres de la UANL. Sin embargo, su nivel no le alcanzó para estar en la lista de jugadores de la Liga MX convocados por Javier Aguirre. Lainez asume esta decisión con madurez.

El extremo de 25 años fue cuestionado sobre su ausencia de la convocatoria de El Tri. Diego Lainez mantuvo la compostura en rueda de prensa y está convencido de que la decisión no pasó por ningún tema personal.

“Javier tiene muchas opciones y eligió la que es mejor para su estilo de juego. Es cuestión de gustos. Ha sido muy respetuoso conmigo”, dijo el exfutbolista del Real Betis.

¿CUESTIÓN DE GUSTOS? DIEGO LAINEZ HABLA SOBRE SU NO LLAMADO A LA SELECCIÓN PARA EL MUNDIAL 🇲🇽👀



🗣️ “Javier Aguirre tiene muchas opciones y va a elegir lo que crea que es mejor para su estilo de juego, también es cuestión de gustos” pic.twitter.com/DIaxqOSBIu — MedioTiempo (@mediotiempo) May 4, 2026

Entre el mediocampo y el ataque, Javier Aguirre prefirió llamar a Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Iker Fimbres (Rayados), Gilberto Mora (Tijuana), Jairo Torres (FC Juárez), Roberto Alvarado (Chivas), Kevin Castañeda (Tijuana), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas) y Armando González (Chivas).

A pesar de no estar en la convocatoria, Diego Lainez le ofrece su apoyo a la selección mexicana. Pero el hecho de no estar en el Mundial le permite a “Factor” afrontar la Liguilla 2026 con los Tigres de la UANL. Un objetivo por otro: el Clausura 2026.

“Claro que siempre voy a desear que le vaya bien (al Tricolor), y si me tocó quedarme acá, me siento feliz de poder estar con Tigres, es el equipo que me ha dado todo”, reconoció.

Diego Lainez en la Liga MX

Durante esta temporada, Diego Lainez ya ha participado en 15 partidos del Clausura 2026. El delantero de los Tigres de la UANL ha marcado 2 goles y ha concedido 2 asistencias en poco más de 1,000 minutos disputados con el equipo.

“Con humildad estamos trabajando fuertemente. Creo que, a pesar de la carga de partidos en la que hemos llegado al límite físico, podemos con eso y más, pero es importante que cada jugador aporte con su granito para lograrlo”, concluyó.

Los Tigres de la UANL tomaron la ventaja en los cuartos de final del Clausura 2026. El el duelo de ida superaron 3-1 a las Chivas de Guadalajara. El duelo de vuelta se jugará en el Estadio Akron el 9 de mayo.

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