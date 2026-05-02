¿Cómo está Charly Rodríguez tras quedarse fuera del Mundial de 2026?
El mediocampista de cruz Azul no entró en la primera lista de Javier Aguirre para el Mundial. Charly mantiene el buen ánimo
Javier Aguirre dio a conocer el primer listado de convocados para el Mundial de 2026. Esta primera lista de nombres está conformada por jugadores de la Liga MX. Uno de los nombres que se quedó fuera fue el de Carlos Rodríguez, figura de Cruz Azul.
Entre los primeros seleccionados se encuentra Érick Lira, también jugador de Cruz Azul. Según se detalla en “Insiders”, Lira y Rodríguez se enteraron el lunes. Sin embargo, ambos recibieron noticias diferentes.
“Los jugadores que están en la lista se enteran el lunes en la tarde. Ese lunes en la tarde le hablan a Erik Lira y le dicen ‘estás en la lista’ y vas a ir a la Copa del Mundo. El capitán de Cruz Azul lo celebra, se quedó fuera de Qatar y en esta ocasión es inamovible. A Charly también le avisan el lunes por la tarde y termina siendo un golpe fuerte para él porque forma parte de todo el proceso y en la lista definitiva queda fuera”, describe el reporte.
Carlos Rodríguez es un futbolista que ha disputado 68 partidos con la selección mexicana. Charly era un jugador habitual de las convocatorias y aspiraba a disputar su segundo mundial (estuvo en Qatar 2022).
“Charly Rodríguez está bien, está de buen humor, lo han visto bien de ánimo, le van a dar la capitanía, la afición tiene preparado algo para él en la vuelta pues para respaldarlo”, describe el reporte.
Carlos Rodríguez vio minutos con la selección mexicana en siete de los últimos once partidos. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer al “Vasco”. Charly se mantendrá con La Máquina para afrontar los duelos de Liguilla.
Datos detallados de Charly Rodríguez en el Clausura 2026
Jugadores de la Liga MX llamados por Javier Aguirre
Porteros
Raúl Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Óscar García* (León)
Defensas
Luis Rey* (Puebla)
Israel Reyes (América)
Eduardo Águila* (San Luis)
Denzell García* (FC Juárez)
Jesús Gallardo (Toluca)
Medios
Luis Romo (Chivas)
Erik Lira (Cruz Azul)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Iker Fimbres* (Rayados)
Gilberto Mora (Tijuana)
Jairo Torres* (FC Juárez)
Roberto Alvarado (Chivas)
Delanteros
Kevin Castañeda* (Tijuana)
Alexis Vega (Toluca)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Chivas)
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