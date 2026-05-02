¿Cómo está Charly Rodríguez tras quedarse fuera del Mundial de 2026?

Javier Aguirre dio a conocer el primer listado de convocados para el Mundial de 2026. Esta primera lista de nombres está conformada por jugadores de la Liga MX. Uno de los nombres que se quedó fuera fue el de Carlos Rodríguez, figura de Cruz Azul.

Entre los primeros seleccionados se encuentra Érick Lira, también jugador de Cruz Azul. Según se detalla en “Insiders”, Lira y Rodríguez se enteraron el lunes. Sin embargo, ambos recibieron noticias diferentes.

“Los jugadores que están en la lista se enteran el lunes en la tarde. Ese lunes en la tarde le hablan a Erik Lira y le dicen ‘estás en la lista’ y vas a ir a la Copa del Mundo. El capitán de Cruz Azul lo celebra, se quedó fuera de Qatar y en esta ocasión es inamovible. A Charly también le avisan el lunes por la tarde y termina siendo un golpe fuerte para él porque forma parte de todo el proceso y en la lista definitiva queda fuera”, describe el reporte.

🚨🤯 BREAKING NEWS: A LAST MINUTE CHANGE HAS LEFT CHARLY RODRIGUEZ OUT OF THE 2026 FIFA WORLD CUP SQUAD! 🚨



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Carlos Rodríguez es un futbolista que ha disputado 68 partidos con la selección mexicana. Charly era un jugador habitual de las convocatorias y aspiraba a disputar su segundo mundial (estuvo en Qatar 2022).

“Charly Rodríguez está bien, está de buen humor, lo han visto bien de ánimo, le van a dar la capitanía, la afición tiene preparado algo para él en la vuelta pues para respaldarlo”, describe el reporte.

It took them just a couple of games to get Charly Rodríguez out of the Mexican National Team… 🚬 pic.twitter.com/ozo30tzdCO — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 28, 2026

Carlos Rodríguez vio minutos con la selección mexicana en siete de los últimos once partidos. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer al “Vasco”. Charly se mantendrá con La Máquina para afrontar los duelos de Liguilla.

Datos detallados de Charly Rodríguez en el Clausura 2026

Jugadores de la Liga MX llamados por Javier Aguirre

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Óscar García* (León)

Defensas

Luis Rey* (Puebla)

Israel Reyes (América)

Eduardo Águila* (San Luis)

Denzell García* (FC Juárez)

Jesús Gallardo (Toluca)

Medios

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Iker Fimbres* (Rayados)

Gilberto Mora (Tijuana)

Jairo Torres* (FC Juárez)

Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros

Kevin Castañeda* (Tijuana)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Armando González (Chivas)

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