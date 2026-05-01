Panamá no irá a pasear en el Mundial de 2026

La selección de Panamá disputará el segundo Mundial en su historia. Thomas Christiansen, seleccionador del conjunto “Canalero”, explicó los objetivos de sus dirigidos en la Copa del Mundo. Panamá irá por un triunfo histórico.

En el Mundial de Rusia 2018, Panamá tuvo su debut en una Copa del Mundo. En aquella ocasión el conjunto panameño se marchó con tres derrotas en e bolsillo: caída 3-0 contra Bélgica; derrota 6-1 contra Inglaterra y derrota 2-1 contra Túnez. Bajo el contexto de este antecedente, Christiansen espera mejores resultados.

“Al ser la segunda vez de Panamá en un Mundial, viendo los resultados del primero, pues queremos mejorarlo, queremos competir como lo hemos hecho desde que estamos aquí en la Federación y yo creo que la selección está más que preparada para hacer un buen Mundial“, dijo el exfutbolista español de origen danés.

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Thomas Christiansen estuvo EN EXCLUSIVA con @JuanxoV y nos mostró su versión más personal tras los sacrificios y la lucha de una eliminatoria IMPLACABLE que terminó con la clasificación del… pic.twitter.com/MVpYbN0Dfd — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) April 29, 2026

Thomas Christiansen ha dirigido 88 partidos en la selección de Panamá. El respetado estratega europeo tiene 6 años bajo el liderazgo del fútbol panameño. Christiansen mantiene un registro de 44 victorias, 20 empates y 24 derrotas.

Grupo de Panamá

La selección panameña quedó emparejada en el Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El conjunto de Concacaf se medirá a dos grandes selecciones europeas como Inglaterra y Croacia. El tercero en discordia es Ghana, potente selección africana. Los “Canaleros” se volverán a ver las caras con Inglaterra, selección que los derrotó 6-1 en su primer Mundial.

“Inglaterra es candidata al título, Croacia tiene una trayectoria muy sólida y Ghana será un rival muy duro, pero nosotros vamos a competir“, analizó Thomas Christiansen.

Panamá debutará el miércoles 17 de junio contra Ghana en el BMO Field de Toronto, Canadá. Seis días más tarde se medirán a Croacia en el mismo BMO Field. Los “Canaleros” finalizarán su participación en el grupo el 27 de junio con un complejo duelo contra Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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