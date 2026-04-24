Guillermo Ochoa debe ser convocado al Mundial por su experiencia, según Yosgart Gutiérrez

A pocas semanas del inicio del Mundial de 2026, en México continúa el debate sobre el arco. En Qatar 2022 la controversia era la convocatoria de Javier “Chicharito” Hernández; en 2026 el debate surge por el llamado de Guillermo Ochoa. Yosgart Ernesto Gutiérrez cree que “Memo” debe ser convocado por Javier Aguirre.

Yosgart Ernesto Gutiérrez fue cuestionado sobre el caso de Guillermo Ochoa en El Tri. El exarquero de Cruz Azul considera que “Memo” tiene la experiencia necesaria para aportarle sabiduría y calma a la plantilla mexicana.

“Uno como jugador sabe y siente los momentos en los que está. Sí, no es el mismo Guillermo Ochoa de hace cuatro años, o de hace ocho años en los mundiales. Eso está clarísimo, pero aquí hay que apelar mucho a la misma experiencia que tiene Guillermo: es un tipo súper profesional, un gran arquero, ya hemos hablado de la carrera que ha hecho, o que ha construido en Europa”, dijo Gutiérrez en una entrevista para Heraldo Deportes.

Guillermo Ochoa ha defendido el banquillo de la selección mexicana en 152 partidos. “Memo” ha mantenido su portería imbatida en 65 encuentros. Pero Ochoa no juega un partido como El Tri desde noviembre de 2024 en un partido contra Honduras por la Liga de Naciones de la Concacaf (derrota 2-0).

Yosgart Gutiérrez explicó que es entendible que Guillermo Ochoa no sea titular en la selección mexicana al tomar en cuenta rendimientos notables como el de Raúl Rangel, pero lo que considera inconcebible sería la ausencia de “Memo” de la lista del Mundial.

“El tipo sabe que puede y sabe que tiene los blasones para poder sacar las papas del fuego en cualquier momento, cuando se le requiera. Si el Vasco decide que el Tala es el titular, ok, pero sabe el Vasco que cuenta con un gran soldado ahí, para ponerlo si en algún momento se complica la situación”, agregó.

Guillermo Ochoa ha estado en el arco de El Tri en 11 partidos de Copas del Mundo. “Memo” jugó 4 partidos en Brasil 2014, 4 duelos en Rusia 2018 y 3 encuentros en Qatar 2022. Desde los octavos de final de Sudáfrica 2010, México no ha tenido otro arquero bajo los tres palos que no sea Ochoa.

El exguardameta de las Águilas del América, con 40 años, ha jugado 26 partidos en la temporada con el AEL Limassol de la primera división del fútbol de Chipre. En poco más de 2,300 minutos dentro del campo, Ochoa ha mantenido su arco sin goles en 6 encuentros.

Guillermo Ochoa 🇲🇽 es eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre 🇨🇾🏆. Esto luego de que AEL Limassol cayera por marcador global de 5-2 ante Pafos.



El guardameta mexicano fue titular y se podría decir qué jugó el último partido de la temporada. Su equipo mantuvo la… pic.twitter.com/NhC6mpQ3Cr — Julio Rodríguez (@julioordz10) April 22, 2026

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