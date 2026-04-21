Fernando Llorente ve complicadas las opciones de México en el Mundial

El Mundial de 2026 será el primer torneo con 48 selecciones participantes. México será uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. Marcos Llorente, Campeón del Mundo con España en 2010, considera que El Tri tendrá una tarea difícil en el torneo. El nivel en general se ha incrementado.

La selección mexicana estará en el Grupo A del Mundial de 2026. El conjunto azteca fue emparejado con las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Fernando Llorente espera que México pueda trascender en la Copa del Mundo, pero reconoce que no será sencillo por el nivel de las selecciones que participarán en ella.

“Vi mucha ilusión en la gente, tienen muchas ganas de volver a ser anfitriones del mundial. Creo que sois anfitriones, vais a ser los únicos que por tercera vez lo serán. Y, bueno, mucha pasión de la gente. Con ganas también de que México finalmente pueda crear ilusión en la gente y llegar lejos. Cosa que es muy difícil porque hay grandísimas selecciones, un mundial es muy complicado, pero creo que la gente viene con muchísima ilusión y con muchas ganas de apoyar a la selección en México”, dijo el exdelantero español.

Desde el Mundial de 1994, México no ha podido superar la barrera de los octavos de final. De hecho, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 no lograron trascender de la fase de grupos. Este es el contexto de El Tri, tras 9 Mundiales sin cumplir con las expectativas previas.

Recuerda a Javier Aguirre

Javier Aguirre es el seleccionador de México. El “Vasco” es el estratega indicado para que México pueda superar la barrera de los octavos de final en la Copa del Mundo. Esta será la tercera vez que Aguirre dirigirá a México en una Copa del Mundo. Fernando Llorente elogió al estratega mexicano. Llorente enfrentó varias veces a los equipos del “Vasco” por LaLiga.

“Sí, tengo un gran recuerdo de él, la verdad. Gran persona, tuve la oportunidad de jugar contra él muchos años cuando estaba en Osasuna. En el Athletic Bilbao siempre me ha parecido un gran entrenador e hizo grandes cosas en España, es querido allí. Y la verdad es que se le tiene cariño. Ojalá, le deseo lo mejor en la Copa del Mundo, ojalá pueda llevar a México lo más lejos posible“, agregó.

Javier Aguirre se mostró satisfecho con la personalidad que mostraron sus dirigidos ante Portugal. pic.twitter.com/qvUbwaojDR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 29, 2026

Primera fase de México en el Mundial

La selección mexicana debutará en el Mundial el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca. El primer rival de El Tri será Sudáfrica. Siete días más tarde se medirá a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. México cerrará su participación en la fase de grupos el 24 de junio contra la República Checa en el Estadio Banorte.

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