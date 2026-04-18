El “Vasco” Aguirre daría una última oportunidad a Gilberto Mora y a Marcel Ruiz para el Mundial

Gilberto Mora, de los Xolos de Tijuana, que apenas se recuperó de una molesta pubalgia y Marcel Ruiz, del Toluca, que hizo lo propio de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, serían incluidos en la lista de convocados que se dará a conocer la próxima semana de cara al Mundial 2026.

Ambos jugadores serán probados en el proceso de preparación que dará inicio el próximo 6 de mayo de sus respectivas lesiones con la finalidad de comprobar si están al cien por ciento y no existe riesgo de una recaída en el momento que pudieran ser incluidos en la lista definitiva para el torneo universal de la FIFA que deberá darse a conocer antes del 4 de junio.

⏳🇲🇽 La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está en modo crítico y la gran duda es: ¿Quiénes serán los 11 guerreros de la Selección Mexicana que salten a la cancha en el debut?



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Tanto Mora como Ruiz tuvieron estos contratiempos que provocaron que su presencia en el Mundial siga como una gran interrogante y en donde las Chivas al parecer serán el equipo de la Liga MX que más jugadores aporte al Tricolor, con la convocatoria del portero Raúl “Tala” Rangel, Ricky Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando “Hormiga” González.

Otros equipos que aportarían jugadores al cuadro nacional en esta primera etapa de preparación previa a la justa mundialista, que incluirá los duelos de preparación contra Ghana el 22 de mayo en Puebla, Australia el 29 de mayo en Pasadena, California, y Serbia el 4 de junio en la ciudad de Toluca, Estado de México, son el América, Cruz Azul y Toluca.

Los jugadores de la Liga MX que serían convocados a esta primera etapa de trabajo de 40 días antes del Mundial son: Porteros: Raúl “Tala” Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna); Defensas: Ricky Ledezma (Chivas), Luis Romo (Chivas), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca); Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Alexis Vega (Toluca), Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Gilberto Mora (Xolos Tijuana); Delanteros: Armando González (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).

Armando González será uno de los jugadores de Chivas que será convocado a la selección de México. Crédito: Cristian Hernández | Imago7

A esta lista se les uniría Guillermo Ochoa del AEL Limassol, que al parecer lo liberará antes del tiempo establecido por la FIFA y posteriormente se integrarán los elementos que militan en Europa, como el caso de Johan Vázquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahçe), Luis Chávez (Dinamo), Orbelin Pineda (AEK Grecia), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan) y Germán Berterame (Inter Miami).

Existe la duda sobre Mateo Chávez del AZ Alkmaar, César Huerta del Anderlecht y Rodrigo Huescas del Copenhague, para ver la opción de si alcanzan a recuperarse de sus lesiones que sufrieron en el último semestre.

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