Juanpe visualiza a Gilberto Mora en el FC Barcelona

Gilberto Mora es uno de los futbolistas del momento en el fútbol mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana ha recibido elogios de futbolistas y analistas. Juanpe, defensor del Atlético San Luis, cree que Mora puede encajar en el esquema del FC Barcelona.

Juanpe tiene una gran experiencia en el fútbol español. El defensor de 34 años ha jugado toda su carrera en España a excepción de su reciente paso por el Atlético San Luis. Ramírez ha defendido la camiseta de Las Palmas, Racing, Granada CF, Real Valladolid y Girona.

El defensor nacido en Las Palmas conoce a la perfección el balompié español, Juanpe considera que Gilberto Mora podría llegar a Europa, sin importar su juventud. De hecho, Juanpe cree que Mora puede encajar en la filosofía del FC Barcelona.

“Espectacular. El último partido que jugó fue contra nosotros porque luego paró por molestias en el pubis y me pareció un fenómeno. Tiene 17 años, pero podría jugar ya en Europa perfectamente. Su talento es enorme y viéndolo jugar, parece un jugador mucho más mayor. Lo veo 100% perfil Barça por su estilo de juego”, dijo Juanpe en unas declaraciones difundidas por Heraldo Deportes.

Gilberto Mora en la Liga MX

A pesar de solo tener 17 años, Gilberto Mora ha tenido un inicio de carrera bastante prometedor. El futbolista nacido en Tuxtla ha jugado 49 partidos con la camiseta de los Xolos de Tijuana. Mora ha marcado 9 goles y ha concedido 2 asistencias para la institución de La Frontera.

Gilberto Mora ha representado a la selección mexicana en las categorías sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 y sub-20. En todas las categorías ha marcado goles. Mora ha jugado 5 partidos con el primer equipo de El Tri.

Bajo la asesoría de Rafaela Pimienta, su agente, Mora espera poder dar un gran salto en su corta carrera. Pimienta llevó a Santiago Giménez al AC Milan y representa a grandes estrellas del fútbol mundial. Según informaciones de Transfermarkt, Mora está valorado en $12 millones de dólares. Sin embargo, se espera que el mediocampista de los Xolos pueda salir por un precio mucho más alto.

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