Jared Borgetti considera exageradas las comparaciones de Armando González con Lamine Yamal

Armando González es el futbolista mexicano del momento dentro de la Liga MX. “La Hormiga” es el líder goleador del fútbol mexicano. González ha sido encasillado en una estadística que lo pone por encima de Lamine Yamal. Pero Jared Bogetti cuestionó estas comparaciones.

El delantero de las Chivas de Guadalajara es el tercer máximo goleador del mundo en la categoría sub-23. Al contar los goles del Apertura 2025 y el Clausura 2026, González ya ha marcado 24 dianas. En este sentido, “La Hormiga” supera los 18 de Lamine Yamal con el FC Barcelona. Pero Borgetti explica que ambos jugadores no pueden ser parte del mismo ranking por la diferencia de contextos.

“En las dos es exagerado. Primero no puedes compararlo con Lamime Yamal porque son otras condiciones y obviamente no es lo mismo jugar en Barcelona donde cada fin de semana te juegas muchas cosas y Champions y ser figura no solo en el Barcelona, sino en tu selección. No hay que dejarlo solo en números; marcan mucho, pero todavía le falta a la ‘Hormiga’ un poco más de continuidad y de tiempo con buen fútbol. En ese contexto no podemos dejarnos llevar por los goles“, dijo Borgetti para Récord.

De hecho, esta estadística el liderada por Kevin Torres, delantero de la Academia Quintana de Puerto Rico que ha convertido 29 anotaciones. El segundo en la lista es Manu Toledo, futbolista del Mons Calpe de Gibraltar que ha podido anotar 25 dianas. Cada contexto es diferente.

Beneficios para las Chivas y “La Hormiga”

El tiempo de Armando González en la Liga MX podría acabarse. El delantero mexicano ya ha sido vinculado a otros clubes de Europa. Sin embargo, el alto valor de su ficha podría ser un obstáculo considerable en caso de una hipotética salida.

En este sentido, Jared Borgetti explicó que “La Hormiga” debe priorizar su salida y el club no debe poner muchas trabas en su salida. Borgetti propone que las Chivas de Guadalajara se queden con un porcentaje de la ficha del delantero de 22 años. De esta forma podría seguir ganando dinero en futuras ventas. González está valorado en más de $17 millones de dólares.

“No debemos de estar pensando en que tiene que llegar a cierta liga. Ya los mismos clubes, los entrenadores saben cómo encontrarle algo, donde alguien lo vea con posibilidades de marcar la diferencia. Lo que tenemos que dejar de pensar es que deben de costar tanto, es abrirle la oportunidad de que se vaya y si queremos cobrar ese dinero, pues no hay que vender el pase completo, quedarse con un porcentaje y así puede convenirle a ambos. El irte a un equipo no te garantiza nada”, analizó el exjugador del Santos Laguna.

🐐 #Chivas El gol de penal con el que “Hormiga” González venció a Keylor Navas para rescatar el empate 2-2 contra Pumas



⚽️ 12 anotaciones de Armando González, que iguala su cuota del torneo pasado y se adelanta en solitario en el liderato de goleo individual @muralcom pic.twitter.com/S3NF5t3MUW — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) April 6, 2026

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