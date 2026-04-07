Igualdad entre la MLS y la Liga MX en el ranking de Concacaf

En Concacaf se publicó el nuevo ranking de la región. Como era de suponerse, la Liga MX y la Major League Soccer dominan la lista. Cruz Azul mira a todos desde la cima como el mejor equipo de la región.

En la nueva actualización, en los tres primeros puestos del ranking hay dos clubes mexicanos. El líder es Cruz Azul. La Máquina obtuvo 1,271 puntos en la valoración general. Los Diablos Rojos del Toluca ocupan el segundo lugar con 1,265 unidades. En el tercer puesto aparece el primer club de la Major League Soccer. Seattle Sounders completa el podido de Concacaf con 1,254 puntos.

El top 10 se completa con más clubes de la Major League Soccer y la Liga MX. Estos puestos fueron completados por Los Angeles FC (1,251 puntos), Club América (1,247 puntos), Tigres de la UANL (1,239 puntos), Inter Miami (1,238 puntos), Nashville (1,227 puntos), Chivas de Guadalajara (1,220 puntos) y Columbus Crew (2,219 puntos).

🚂🔝 CRUZ AZUL destronó a TOLUCA y se posicionó como el MEJOR EQUIPO de CONCACAF en el ranking de abril. pic.twitter.com/jLGCd7fGD4 — dataref México (@dataref_mx) April 7, 2026

Hace falta bajar al puesto 37 para encontrar al primer equipo de otro país en el ranking. El LD Alajuelense de la Primera División de Costa Rica es el club, fuera de la MLS y la Liga MX, que lidera el segundo orden del fútbol de Concacaf (1,156 puntos).

Costa Rica metió otros dos clubes dentro del top 50 del ranking. El Deportivo Saprissa ocupó el puesto 44 del ranking y el Herediano se ubicó en el puesto 48 de la lista. El CD Olimpia de Honduras se quedó con el puesto 42 del listado.

En términos generales, la Major League Soccer y la Liga MX ocuparon 46 de los primeros 50 puestos del ranking expuesto por la Concacaf. El dominio de estos dos torneos es evidente De hecho, en los cuartos de final de la Concachampions solo hay clubes de estos dos torneos.

CRUZ AZUL RECUPERA EL LIDERATO EN RANKING DE CLUBES DE CONCACAF



El Cruz Azulvolvió a colocarse como el mejor equipo de la región al recuperar el primer lugar en el ranking de clubes de la Concacaf.



El conjunto celeste alcanzó los 1,271 puntos, superando al Deportivo Toluca, que… pic.twitter.com/X6OFSFigIF — 24 Morelos (@24_morelos) April 7, 2026

Ranking Concacaf – abril 2026

Cruz Azul (México)

Toluca FC (México)

Seattle Sounders FC (EE. UU.)

Los Angeles FC (EE. UU.)

Club América (México)

Tigres UANL (México)

Inter Miami CF (EE. UU.)

Nashville SC (EE. UU.)

CD Guadalajara (México)

Columbus Crew (EE. UU.)

Vancouver Whitecaps (Canadá)

CF Pachuca (México)

New York City FC (EE. UU.)

CF Monterrey (México)

FC Cincinnati (EE. UU.)

Orlando City SC (EE. UU.)

LA Galaxy (EE. UU.)

San Diego FC (EE. UU.)

Charlotte FC (EE. UU.)

Minnesota United FC (EE. UU.)

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