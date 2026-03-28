En la MLS y Arabia Saudita estudian el traspaso de Mohamed Salah

Mohamed Salah dejó su huella en el Liverpool de la Premier League. A pesar de que no está teniendo una buena temporada, el legado de Salah en Anfield será imborrable. El delantero de la selección de Egipto dejará el club al finalizar la temporada. Desde Arabia Saudita y Estados Unidos se interesan en sus servicios.

Según informaciones de ESPN, el tiempo de Mohamed Salah en Europa podría llegar a su final con el interés de la Saudí Pro League y la Major League Soccer. Desde el fútbol árabe el Al Hilal sería uno de los principales interesados.

“Fuentes en Arabia Saudí han informado a ESPN que la opinión generalizada en el país es que el Al Ittihad es el club con más probabilidades de hacerse con sus servicios. En septiembre de 2023, presentaron una oferta fallida de 200 millones de dólares por Salah y, posteriormente, perdieron a Benzema, que fichó por el Al Hilal en el último mercado de fichajes”, informó el portal.

Pero la Major League Soccer también estaría en el radar. Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, reconoció que para el torneo estadounidense sería beneficioso contar con los servicios de un jugador de la talla de Mohamed Salah. En unas declaraciones manifestadas en el “Business of Soccer”, Garber reconoció sus intenciones.

“No podía decirlo hasta que anunció su salida del Liverpool, pero sería un jugador extraordinario en la MLS. Y creo que le brindaríamos una plataforma ideal“, reconoció el dirigente.

A sus 33 años, Mohamed Salah sigue siendo una ficha del Liverpool. El delantero egipcio tiene un contrato vigente con el conjunto inglés hasta junio de 2027. El valor de mercado de Salah aún ronda los $35 millones de dólares, según Transfermarkt.

Huella en el Liverpool

Desde julio de 2017 hasta la fecha, Mohamed Salah ha jugado 435 partidos con el Liverpool. En poco más de 35,000 minutos dentro del campo, el delantero nacido en Nagrig ha convertido 255 goles y ha concedido 122 asistencias. Salah es el máximo goleador histórico del Liverpool.

Mohamed Salah, hasta ahora, ha conquistado dos Premier League, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una UEFA Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

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