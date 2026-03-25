Se le acaba el tiempo a Hirving Lozano

El estatus de Hirving Lozano en San Diego FC es bastante complejo. El delantero mexicano no cuenta para la directiva y el cuerpo técnico del conjunto estadounidense. El “Chucky” aún permanece vinculado al equipo. Se acerca la fecha límite para que Lozano se pueda marchar del club.

El exfutbolista del Napoli sigue sin poder salir del club. Los reportes han explicado que Hirving Lozano no tendría intenciones de bajar sus pretenciones salariales. Esta sería el principal obstáculo que ha impedido su salida de San Diego FC.

“Lo respetamos por el jugador que es, simplemente no encaja, y cuando algo no encaja, no es culpa de ninguna de las dos partes“, dijo el dirigente en unas declaraciones difundidas por Marca USA.

Fecha límite para Hirving Lozano

El jueves 26 de marzo es la fecha límite en el mercado de fichajes de la Major League Soccer. Hirving Lozano percibiría cerca de $7 millones de dólares al año entre salarios y bonos. El “Chucky” tiene un contrato vigente con el club hasta diciembre de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, Lozano tiene un valor de mercado que ronda los $10 millones de dólares.

En su primera temporada con San Diego FC, Hirving Lozano jugó 34 partidos con el conjunto estadounidense. El delantero mexicano aportó 11 goles y 9 asistencias en su primera campaña en Estados Unidos. El “Chucky” no juega un partido oficial con el club desde noviembre de 2025.

Peligra el Mundial de 2026

Hirving Lozano, en óptimas condiciones, es un jugador que le puede aportar mucho a la selección mexicana. El “Chucky” ha representado a El Tri en 75 partidos. El delantero azteca ha marcado 18 goles y ha concedido 12 asistencias para la causa mexicana. Lozano ha participado en dos Mundiales, luce complejo que pueda ser llamado por el “Vasco” sin ver actividad.

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