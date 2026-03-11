Hirving Lozano tiene las puertas cerradas en San Diego FC

Hirving Lozano vive un momento complejo en San Diego FC. El conjunto estadounidense ha decidido separar del equipo al “Chucky”. Esta postura fue tomada desde hace varias semanas y el futuro del mexicano sigue siendo una incógnita. Desde San Diego FC se mantienen firmes.

El director deportivo de San Diego FC, Tyler Heaps, reafirmó nuevamente la decisión del club. La directiva de San Diego y el cuerpo técnico no cuenta con Hirving Lozano para la temporada 2026 de la Major League Soccer.

“Lo respetamos por el jugador que es, simplemente no encaja, y cuando algo no encaja, no es culpa de ninguna de las dos partes“, dijo el dirigente en unas declaraciones difundidas por Marca USA.

A principios del mes de febrero, Mikey Varas también reafirmó su postura sobre Hirving Lozano. El estratega de San Diego FC considera que el delantero mexicano no encaja en sus planes.

“Yo sigo diciendo que nosotros queremos que Hirving juegue un Mundial, es una cuestión de que nosotros no encajamos juntos, el club y él. No está en nuestros planes, no va a jugar para nosotros. Hay interés afuera y ojalá que él pueda jugar un Mundial para su país”, dijo el director técnico en rueda de prensa.

Hirving Lozano en San Diego FC

En enero de 2025 se oficializó la llegada de Hirving Lozano a San Diego FC. El delantero mexicano dejó el PSV Eindhoven para iniciar su aventura en la Major League Soccer. Desde entonces, el “Chucky” ha jugado 34 partidos con el club en los que pudo marcar 11 goles y 9 asistencias.

El principal problema que cortaría la salida del mexicano es su expectativa salarial. Hirving Lozano percibiría cerca de $6 millones de dólares anuales. Este es un valor que pocos equipos pueden darse el lujo de pagar. El contrato del “Chucky” con el club finalizaría en junio de 2028.

