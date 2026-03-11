¿Qué selección tomaría el cupo de Irán en el Mundial de 2026?

La retirada de Irán del Mundial 2026 anunciada este miércoles por su ministro de Deportes, aún no oficial ante la FIFA, abre la expectativa de otra selección asiática, la iraquí, que se ganó el derecho a jugar la repesca internacional, pero no le asegura una plaza, ya que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.

El apartado 6.7 de este reglamento especifica que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra“.

¿Qué equipos podrían verse favorecidos por esa retirada?

Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que debía jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo, en Monterrey (México) contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el ‘play-off’ de la zona asiática.

Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.

“Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos“, dijo este miércoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, agregó.

