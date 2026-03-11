El ministro de deportes de Irán asegura que no asistirán al Mundial de 2026

El conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel afectaría el mundo del deporte. El ministro del deporte de Irán, Ahmad Doyanmali, aseguró que la selección iraní no asistirá al Mundial de 2026 porque las condiciones del país estadounidenses no son las idóneas. A falta de una confirmación de la FIFA, Irán deja un cupo vacío en la Copa del Mundo.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder,no hay condiciones de que podamos participar (…) Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto,no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”, dijo el Ahmad Doyanmali en Iribnews.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



Vía 'iribnews' pic.twitter.com/AdvfZzlV5O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2026

Todo parte de las medidas del gobierno de Estados Unidos sobre el régimen iraní. Las ofensivas del país norteamericano han comenzado desde junio de 2025 con la Operación Martillo de Media Noche. Desde febrero de este año iniciaron nuevos ataques. A pesar de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la selección iraní es bienvenida en territorio estadounidense, era muy probable que jugaran sin su público.

La selección de Irán ya tenía su cupo en el Mundial de 2026. Los persas formaban parte del Grupo G junto a las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los iraníes debían jugar, en principio, en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.

¿Quién tomará el lugar de Irán?

En caso de que la FIFA confirme la postura del conjunto iraní, habrá un cupo disponible en el Mundial. “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra“, explica el apartado 6.7 en el reglamento de la FIFA.

En teoría el cupo debería ser tomado por una selección asiática. La mejor posicionada, que no logró clasificar de forma directa, fue Irak. Sin embargo, “Los Leones de Mesopotamia” disputarán el Repechaje internacional desde el 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. En este sentido, la otra selección que podría ser beneficiada son los Emiratos Árabes, conjunto que perdió su serie de playoffs con Irak.

🇮🇷⛔️ FIFA ya analiza opciones por si IRÁN SE BAJA DEL MUNDIAL 2026:



🏆 Hoy el cupo iría para IRAK, la mejor selección posicionada de Asia y clasificada al REPECHAJE, dando esa posibilidad a Emiratos Árabes Unidos.



💰 Si se retiran ANTES de los 30 DÍAS del primer partido habrá… pic.twitter.com/y6TXKIJ3yi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 2, 2026

Sigue leyendo:

– Enrique Borja ve con preocupación el nivel de México antes del Mundial

– Gobierno de México dará facilidades a Irak para disputar la repesca del Mundial

– Gianni Infantino respalda el Mundial en México

– FIFA monitorea situación en Irán, selección participante del Mundial 2026