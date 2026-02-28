FIFA monitorea situación en Irán, selección participante del Mundial 2026

La FIFA informó que seguirá de cerca los acontecimientos en Irán luego del inicio de una acción militar por parte de Estados Unidos, uno de los países coanfitriones del Mundial 2026. La selección iraní ya aseguró su clasificación al torneo y tiene previsto disputar sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

Irán avanzó a la Copa del Mundo a través de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y quedó ubicado en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Sin embargo, el contexto político internacional ha generado interrogantes sobre el desarrollo normal del torneo, especialmente por la escalada militar anunciada el fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado el inicio de ataques con misiles contra Irán y describió la ofensiva como una “importante operación de combate”.

Seguimiento y postura oficial

Desde el organismo rector del fútbol mundial evitaron profundizar en posibles escenarios y se limitaron a señalar que la situación está bajo evaluación constante. El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, se refirió al tema durante la Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB), celebrada en Cardiff, según informó ESPN.

“Leí las noticias esta mañana de la misma manera que usted”, dijo Grafstrom en el encuentro.

“Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”.

El dirigente añadió: “Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando”.

“Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo”.

De acuerdo con el calendario establecido, Los Ángeles albergará dos partidos del combinado iraní, mientras que Seattle será sede del encuentro frente a Egipto el 26 de junio. Por ahora, la FIFA mantiene su planificación original, aunque atenta a la evolución del panorama internacional en las próximas semanas.

