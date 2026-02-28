Óscar Pérez no descarta a Guillermo Ochoa del Mundial

En la selección mexicana continúa la danza de nombres sobre posibles aspirantes a conformar la convocatoria de El Tri. Uno de los puestos a definir es el arco. Óscar Pérez, exarquero de El Tri, considera que Guillermo Ochoa podría meterse en la convocatoria de México al Mundial de 2026.

El “Conejo” nombró a los tres serios candidatos a conformar la plantilla de Javier Aguirre para el Mundial de 2026. Entre ellos destaca el nombre de Guillermo Ochoa. Memo no ha sido tomado en cuenta por el “Vasco” en las últimas convocatorias, pero Pérez cree que le alcanzará para ser considerado.

“Creo que Raúl lo está haciendo bastante bien, creo que ha mantenido una buena regularidad este torneo. Malagón está retomando su nivel y Memo Ochoa está jugando y seguramente será elegible”, dijo Pérez en unas declaraciones difundidas por Heraldo Deportes.

Guillermo Ochoa está viendo minutos de calidad en el fútbol de Chipre con el AEL Limassol. Memo ya acumula 21 partidos disputados en esta campaña. En más de 1,900 minutos dentro del campo el mexicano ha concedido 28 goles y ha mantenido su arco en imbatido en 6 ocasiones.

Raúl Rangel atornillado

El favorito para quedarse con el puesto es Raúl Rangel. El guardameta de las Chivas de Guadalajara ha mostrado un alto nivel en la Liga MX. En las convocatorias del “Vasco”, el “Tala” ha aprovechado sus oportunidades.

Raúl Rangel ha defendido el arco mexicano en seis de los últimos nueve partidos de la selección mexicana. Con el “Tala” en la cancha, México no ha perdido. Rangel tiene cuatro partidos consecutivos sin recibir gol (Uruguay, Panamá, Bolivia e Islandia).

