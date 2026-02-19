Guillermo Ochoa pudo haber jugado los Juegos Olímpicos por órdenes ajenas al cuerpo técnico

Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron históricos para el fútbol mexicano. El Tri conquistó la medalla de oro en aquella participación y lo hicieron con autoridad. Jesús Corona fue el arquero de esa selección, pero Guillermo Ochoa era el primer candidato para defender el arco mexicano, según Nicolás Navarro.

Nicolás Navarro fue entrenador de arqueros en la selección mexicana. Navarro habló sobre el caso de los guardametas en la selección de Luis Fernando Tena. No está de más recordar que aquella selección era de jugadores sub-23, pero querían reforzar el arco con un portero ya consolidado.

En este sentido, Nicolás Navarro recordó que en aquella convocatoria querían imponer a Guillermo Ochoa. El guardameta formado en las Águilas del América tenía todos los papeles para hacerse con ese puesto, a pesar de los gustos del cuerpo técnico.

“Me eché encima hasta un federativo de la selección. Me querían obligar a llevar a Memo Ochoa… “, recordó Nicolás Navarro en una entrevista para “La Chilenita del Profe”.

Sin embargo, el exentrenador de arqueros de El Tri buscó apoyo para que Jesús Corona fuese el seleccionado. Nicolás Navarro creía que el guardameta de Cruz Azul estaba en mejor forma y podía aportarle un mayor liderazgo a una selección plagada de jóvenes.

“Platiqué con Chepo (José Manuel de la Torre), platiqué con Luis Fernando Tena y les dije: ‘para mí en este momento el que me conviene es Chuy Corona y tuve la fortuna que tanto ‘Chepo’ como ‘Flaco’ me apoyaron“, explicó.

Luis Fernando Tena terminó convocando a Jesús Corona como su arquero, líder y capitán de la selección. Los otros dos seleccionados fueron Carlos Salcido y Oribe Peralta. Con estos “refuerzos”, México conquistó la medalla de oro tras vencer en la final a Brasil, amplia favorita a quedarse con el campeonato.

