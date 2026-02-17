Karen Bass pide la renuncia del presidente del comité de los Juegos Olímpicos LA28

La cuenta regresiva hacia los Juegos Olímpicos del 2028 se ve envuelta en polémica. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió públicamente la dimisión de Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras la difusión de correos electrónicos intercambiados en 2003 con Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Jeffrey Epstein.

Los mensajes fueron divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de los denominados “Archivos Epstein”, generando una fuerte repercusión política y deportiva en plena preparación olímpica.

Karen Bass rompe el silencio y pide la dimisión

En entrevista con CNN, la alcaldesa fue contundente: “Mi opinión es que debería dimitir”, afirmó Bass, quien aclaró que no tiene autoridad para destituirlo directamente, ya que la decisión corresponde al comité ejecutivo.

La mandataria también expresó su desacuerdo con la resolución adoptada por la junta organizadora, que la semana pasada decidió mantener a Wasserman en el cargo: “La junta tomó una decisión. Creo que esa decisión fue desafortunada. No la apoyo”.

Aunque inicialmente había evitado pronunciarse sobre la continuidad del dirigente, ahora Bass se suma a quienes exigen su salida, elevando la presión institucional en torno a Los Ángeles 2028.

Qué revelan los “Archivos Epstein”

Los correos electrónicos, enviados en 2003, muestran intercambios de tono personal entre Wasserman y Maxwell. La documentación fue publicada el mes pasado dentro de los Archivos Epstein, que han impactado a diversas figuras públicas relacionadas en el pasado con el financiero.

Tras una revisión interna, la junta determinó que la relación de Wasserman con Maxwell y Epstein no fue más allá de lo ya documentado públicamente. Además, destacó el “fuerte liderazgo” del ejecutivo durante la última década al frente del proyecto olímpico.

La defensa de Casey Wasserman y su decisión empresarial

Wasserman, de 51 años, negó haber mantenido una relación personal o profesional con Epstein y ofreció disculpas por la correspondencia con Maxwell.

“Lamento profundamente mi intercambio de mensajes con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes”, señaló en un comunicado.

En medio de la controversia, el directivo anunció la venta de su agencia de talentos, argumentando que la polémica podría representar una distracción para la organización de los Juegos Olímpicos 2028.

La crisis añade incertidumbre a la planificación del evento deportivo más importante del mundo, mientras crece el debate sobre el liderazgo y la transparencia en el comité organizador de Los Ángeles rumbo a la cita olímpica.

