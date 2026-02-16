Comité Olímpico Internacional lamenta la muerte del panameño Melitón Sánchez

El Comité Olímpico Español (COE) lamentó este lunes el fallecimiento del dirigente panameño Melitón Sánchez Rivas, miembro honorario del Comité Olímpico Internacional (COI), de quien destacó “su prolongado compromiso con el deporte y los ideales olímpicos” y “su gran pasión” por el ámbito deportivo.

Sánchez Rivas murió el domingo en su domicilio en Panamá a los 91 años, a causa de una enfermedad. Como “muestra de respeto”, la bandera olímpica ondeará a media asta durante tres días en la Casa Olímpica de Lausana, sede del COI.

El mensaje oficial del COI tras la muerte de Melitón Sánchez Rivas

La actual presidenta del COI, Kirsty Coventry, expresó en un comunicado:

“El COI expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad olímpica de Panamá y América. Su prolongado compromiso con el deporte y los ideales olímpicos será recordado con respeto y gratitud”.

El organismo subrayó el papel determinante de Sánchez Rivas en la promoción de los valores olímpicos, así como su influencia en el desarrollo institucional del deporte en América Latina.

It is with profound sadness that the International Olympic Committee has learnt of the death of Melitón Sánchez Rivas, IOC Honorary Member, who passed away peacefully at home in Panama on 15 February 2026 at the age of 91, following a brief illness.



🔗 https://t.co/w19t8p6QKn pic.twitter.com/w7eL5f5tGG — IOC MEDIA (@iocmedia) February 16, 2026

Una vida dedicada al Movimiento Olímpico y al deporte panameño

Melitón Sánchez Rivas fue elegido miembro del COI en 1998, cargo que ocupó hasta 2014. Durante ese periodo integró las Comisiones para la Mujer y el Deporte y para la Cultura y la Educación Olímpica, desde donde contribuyó “a la promoción de los valores y la educación olímpicas”.

En 2015 fue designado miembro honorario del COI, reconocimiento reservado a figuras con una trayectoria ejemplar dentro del Movimiento Olímpico.

Entre 1982 y 2007 presidió el Comité Olímpico de Panamá, institución en la que posteriormente fue nombrado presidente honorario vitalicio.

Durante su gestión, según destacó Coventry, “el movimiento olímpico en Panamá se fortaleció y consolidó, dejando un legado perdurable para las futuras generaciones de atletas”.

Además, la presidenta del COI agregó: “Su contribución trascendió con creces su país natal”, resaltando el impacto internacional de su labor.

Trayectoria internacional y presencia en Juegos Olímpicos

Sánchez Rivas también ocupó cargos relevantes en la estructura deportiva continental. Fue directivo del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), hoy Panam Sports, así como de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) y dirigió la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca).

Exjugador de béisbol y sóftbol, inició su camino en la administración deportiva como organizador y director de ligas entre 1965 y 1975.

Desempeñó funciones como jefe de misión en eventos de talla mundial, entre ellos los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, los Juegos Panamericanos de México 1975, los Juegos Panamericanos de San Juan 1979 y diversas ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Legado y huella en el olimpismo latinoamericano

La muerte de Melitón Sánchez Rivas representa una pérdida significativa para el deporte panameño, el COI y el movimiento olímpico en América. Su trabajo institucional, visión estratégica y compromiso con la educación olímpica marcaron una era en la gestión deportiva del continente.

Con la bandera olímpica a media asta en Lausana, el olimpismo mundial rinde homenaje a un dirigente cuya influencia trascendió generaciones y fronteras.

