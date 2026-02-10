Atleta noruego de biatlón confiesa infidelidad a su novia en plena entrevista

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, medallista olímpico, sorprendió este martes al revelar en una entrevista en vivo que fue infiel a su novia. La confesión se produjo minutos después de conquistar la medalla de bronce en la prueba individual masculina durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, en una transmisión con la cadena noruega NRK.

Laegreid, uno de los principales exponentes del biatlón en Noruega, no habló primero de su resultado deportivo. Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, decidió referirse a su situación personal ante la audiencia.

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.



Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.



"I had a gold medal in my life, and there are… pic.twitter.com/VDB1pNlRue — Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel”, declaró, luchando contra las lágrimas.

El atleta explicó que le contó a su pareja lo ocurrido apenas una semana antes de la competencia olímpica. “Estoy seguro de que muchas personas ahora me ven de una manera diferente, pero yo solo tengo ojos para ella”, afirmó. “No estoy muy seguro de qué intento decir al contar esto ahora, pero el deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella”.

Una medalla marcada por la emoción

En lo estrictamente deportivo, la prueba dejó como ganador a su compatriota Johan-Olav Botn, quien acertó todos sus disparos en su debut olímpico y se quedó con la medalla de oro. El francés Eric Perrot, líder de la Copa del Mundo, falló un tiro y terminó a 14.8 segundos de Botn, asegurando la plata.

Laegreid también erró un objetivo y finalizó a 48.3 segundos del ganador, resultado que le permitió subir al podio con el bronce. Se trata de su primera medalla olímpica individual, luego de haber integrado el equipo de relevos que ganó el oro en los Juegos de Beijing.

Sin embargo, lejos de celebrar con euforia, el noruego se mostró abatido tras la competencia. Fue visto llorando y abrazando a amigos antes de comparecer ante los medios, en una escena que contrastó con la alegría habitual de un podio olímpico.

En conferencia de prensa explicó por qué decidió hacer pública su confesión en plena transmisión televisiva. “Fue la decisión que tomé. Tomamos distintas decisiones a lo largo de nuestra vida y así es como construimos nuestra vida”, expresó ante los periodistas. “Hoy tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice, así que quizá, quizá exista la posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. Quizá no”.

También manifestó su preocupación por haber opacado el triunfo de su compañero. “Ahora espero no haber arruinado el día de Johan”, dijo. “Tal vez fue muy egoísta de mi parte dar esa entrevista. Mentalmente, no estoy realmente aquí”.

