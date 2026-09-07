Gobernadora Lujan Grisham arremete contra Trump por sus intenciones de renombrar a Nuevo México

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó públicamente la propuesta lanzada por Donald Trump para cambiar el nombre de su estado a “Nueva América”, después de que el presidente compartiera en redes sociales un mapa en el que aparece tachada la palabra “México”. El intercambio ocurrió el domingo en Truth Social, donde Trump publicó una imagen del estado acompañado de un mensaje en el que aseguró que “mucha gente ha sugerido cambiar el nombre de Nuevo México” y calificó a la entidad como uno de los estados “con mayor fraude electoral de todos los tiempos”.

El presidente agregó que llamarlo “NUEVA AMÉRICA” sería “mucho más prestigioso y bonito para los habitantes de ese estado que tiene un potencial increíble. ¡Wow, me encanta!”. La publicación también fue difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca, mientras que posteriormente Trump compartió otros mapas en los que Nuevo México aparece identificado como “Nueva América”.

New Mexico’s name isn’t up for debate ? it’s been ours since before the United States existed.



While the President tries to distract Americans from his disastrous war in Iran, the price of gas ?and everything else ? keeps rising.



Under Democratic leadership here in New Mexico,? pic.twitter.com/EhkfzXiQG7 — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 6, 2026

Lujan Grisham: “El nombre de Nuevo México no está en debate”

La respuesta de la gobernadora demócrata llegó a través de X, donde cuestionó directamente la iniciativa presidencial y sostuvo que el nombre de la entidad tiene una historia que se remonta a mucho antes de la fundación de Estados Unidos. “El nombre de Nuevo México no está en debate —ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”, escribió Lujan Grisham.

La gobernadora aprovechó el mensaje para dirigir la discusión hacia asuntos económicos y sociales que, según afirmó, deberían recibir mayor atención de Washington.

“Mientras el presidente intenta distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán, los precios de la gasolina siguen disparándose”, señaló. También mencionó el incremento del gasto en supermercados, las dificultades para acceder a atención médica y el costo de la vivienda.

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está ocupado haciendo el trabajo”, agregó. Lujan Grisham destacó además programas estatales que, según su administración, buscan ofrecer cuidado infantil y educación universitaria gratuitos, proteger el acceso a servicios de salud e impulsar la construcción de vivienda.

It’s New Mexico, always has been and always will be.



Just like how you’ll always be a sinvergüenza and corrupt. pic.twitter.com/LsZ3hUHPfn — Senator Ben Ray Luján (@SenatorLujan) September 6, 2026

La propuesta de Trump no cambia oficialmente el nombre del estado

Aunque Trump difundió los mapas y planteó públicamente la posibilidad de utilizar “Nueva América”, no existe un cambio oficial de la denominación de Nuevo México. Una publicación presidencial en redes sociales no modifica por sí misma el nombre de un estado de Estados Unidos. Tampoco se ha informado de una orden ejecutiva que establezca oficialmente esa nueva denominación.

La controversia se produce después de otras iniciativas de Trump relacionadas con nombres geográficos. El mandatario impulsó el uso de “Golfo de América” para el Golfo de México y recientemente firmó una orden ejecutiva para utilizar “Lago América” en referencia al Lago Ontario. En el caso del lago, la medida se limita a la nomenclatura utilizada por el gobierno estadounidense y no obliga a Canadá a adoptar ese nombre.

El episodio de Nuevo México llega además después de que circulara en internet información falsa sobre una supuesta orden ejecutiva para cambiar oficialmente el nombre del estado. La publicación de Trump se produjo en medio de esa controversia y no constituye, hasta ahora, una modificación legal.

El intercambio entre Trump y Lujan Grisham añade un nuevo capítulo a la disputa política entre la administración republicana y la gobernadora demócrata, mientras la propuesta de “Nueva América” continúa generando reacciones entre usuarios de redes sociales y figuras políticas.

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