Trump firma orden y rebautiza el lago Ontario como lago América en pleno choque con Canadá

Este jueves, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que el lago Ontario pase a llamarse lago América en Estados Unidos, una decisión que llega en medio de una relación cada vez más tensa con Canadá.

La medida fue confirmada por la Casa Blanca después de que Trump anticipara el cambio esta semana. Según la orden, la nueva denominación tendría efecto inmediato, mientras el Departamento del Interior y el secretario Doug Burgum se encargarán de completar el proceso.

La orden establece que, dentro de 30 días, la Junta de Nombres Geográficos deberá coordinar la actualización del Sistema de Información de Nombres Geográficos, conocido como GNIS. También pide modificar las referencias al lago en mapas, contratos y documentos del Gobierno federal.

Un lago compartido con Canadá

El lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos y se encuentra entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Por ello, el alcance del decreto estadounidense tiene un límite evidente: Washington puede establecer la denominación en sus registros oficiales, pero no puede obligar a Canadá a utilizarla.

La decisión ocurre mientras las relaciones entre ambos países atraviesan un nuevo momento de tensión después de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá colapsaron la semana pasada, tras tres días de conversaciones intensivas en las que ambos gobiernos se culparon mutuamente por el fracaso.

Trump ya había planteado el cambio de nombre el martes y aseguró a través de sus redes sociales que Estados Unidos estaba considerando seriamente llamar al lago “Lake America” porque no esperaba hacer mucho negocio con Ontario.

Trump defiende el valor económico

En la orden, el presidente presenta el lago como un recurso estratégico para Estados Unidos y destaca su importancia para el comercio, la industria, la energía y el suministro de agua.

La Casa Blanca sostiene que Estados Unidos ha destinado casi $4,000 millones durante la última década a la protección del ecosistema de los Grandes Lagos. También afirma que la Guardia Costera estadounidense aporta 9 de los 11 rompehielos que operan en la región.

El documento sostiene que el sistema de los Grandes Lagos y la vía marítima del San Lorenzo respalda cientos de miles de empleos y miles de millones de dólares en actividad económica.

El cambio recuerda la decisión de Trump de promover el nombre “Golfo de América” para el Golfo de México. Como ocurre con ese caso, la nueva denominación estadounidense no significa que otros países u organismos internacionales estén obligados a adoptarla.

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