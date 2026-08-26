Trump vuelve a tundirle a Canadá y lo define como “uno de los peores países” para negociar acuerdos

El presidente Donald Trump otra vez se volcó en contra de Canadá e insiste en que la relación comercial sostenida con su vecino del norte ha resultado desfavorable para Estados Unidos desde hace años y en ello se fundamenta su decisión continuar adelante con la idea de imponerles aranceles a sus productos.

El sábado pasado, el magnate neoyorquino ordenó la entrada en vigor de un gravamen de 50% a las importaciones canadienses, esto bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

Sin embargo, desde Otttawa la respuesta fue que, a partir del 8 de septiembre, varios productos estadounidenses pagarán aranceles de entre 15% y 50%.

Durante una entrevista concedida al presentador de radio Glenn Beck, Trump compartió su malestar por no haber concretado el acuerdo comercial que deseaba con los canadienses.

“Se aprovechan de nosotros como si fueran un estado, y no lo son. Es uno de los peores países del mundo con los que tratar”, mencionó.

La relación del presidente Donald Trump y Mark Carney, primer ministro de Canadá, parece estar empeorando. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

El político conservador afirmó haber propuesto un plan que beneficiaba a las operaciones comerciales de ambas naciones, el cual terminó estancado obligando a Estados Unidos a buscar en otros países dispuestos a negociar todo que antes era importado de Canadá.

“Tenía un trato bastante bueno, ¿saben?, muy bueno, porque temen que no haga negocios. En otras palabras, que no comerciemos.

No tienen nada que nosotros necesitemos. Bueno, podemos arreglárnoslas. Hay un par de cosas que lo harían un poco inconveniente, pero podemos conseguirlas en otro lado. Es hora de enseñarle a Canadá que esto ya no se puede hacer”, subrayó.

Y para dejar en claro que va por todo en contra del “país de la hoja de maple”, el mandatario estadounidense reiteró su deseo cambiarle el nombre al Lago Ontario para bautizarlo como “Lago América”.

“…Vieron el lago Ontario… ya saben, la gente pensó que estaba bromeando. Tal vez no lo estaba, porque el último que vieron fue el Golfo de México, el Golfo de América”, puntualizó.

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