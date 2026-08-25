Hillary Clinton afirma que los republicanos quizá apoyan en secreto al primer ministro de Canadá

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, está convencida que los republicanos probablemente apoyan en secreto a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en la guerra arancelaria que sostiene con el presidente Donald Trump.

El sábado pasado, el magnate neoyorquino ordenó la entrada en vigor de un gravamen de 50% a las importaciones canadienses, esto bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

Dicha medida impacta a mercancías valoradas en cerca de $20,000 millones de dólares estadounidenses.

De esta manera, productos lácteos, bebidas alcohólicas, madera, papel y muebles, son los más afectados por el posicionamiento asumido desde Washington.

En respuesta, el gobierno canadiense dio a conocer que, a partir del 8 de septiembre, varios productos estadounidenses pagarán aranceles de entre 15% y 50%.

La disputa entre ambas administraciones surgió después de que Trump comenzó a impulsar la propuesta de ver a Canadá anexarse a Estados Unidos como el denominado estado 51, idea rechazada de manera tajante por Mark Carney.

Donald Trump continúa sosteniendo la idea de que Canadá se está beneficiando de más de Estados Unidos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

A pesar de que Canadá y México son los principales socios comerciales de Estados Unidos a través del tratado denominado T-MEC, el conservador de 80 años optó por sancionar sus importaciones, pues considera que ceunta con el respaldo del Partido Republicano para ejercer presión.

El punto es que, durante un evento celebrado en Nuevo York, Hillary Clinton planteó la probabilidad de que algunos conservadores pudieran estarle dando la espalda al presidente.

“No me puedo imaginar que, incluso en el vestuario republicano del Senado, haya mucho entusiasmo por entrar en una guerra comercial con Canadá.

No puedo imaginar que los republicanos de esos estados, o literalmente de cualquier otro lugar del país, estén entusiasmados con estas tonterías que promueve el presidente Trump, y probablemente estén aplaudiendo en secreto a Mark Carney por enfrentarse a él y hacer lo que ahora está haciendo en nombre de su país”, expuso en un discurso.

El mandatario estadounidense ha dejado en claro que su próxima ofensiva arancelaria dirigida a Ottawa sería imponer un gravamen de 50% aplicable a todos los automóviles, camiones y acero, el cual entraría en vigor el primer día del año entrante.

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