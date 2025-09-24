Hillary Clinton compara a Trump con un exmandatario acusado de crímenes de lesa humanidad

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, no cesa en su ofensiva en contra del presidente Donald Trump y ahora lo compara con un exmandatario filipino acusado de crímenes de lesa humanidad.

En una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, la demócrata a quien Trump le frustró su deseo de convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos, arremetió en contra de la estrategia implementada por Washington al desplazar a un contingente de la armada hacia el Caribe con ordenes de destruir a cualquier embarcación sospechosa de transportar drogas.

“Mira lo que están haciendo en el Caribe. Disparando a barcos. Sabes, barcos con siete, diez personas adentro. Estos no son destructores. No son fragatas. Son pequeñas lanchas motoras. Botes en el Caribe. Les están disparando y hundiéndolos. Sin debido proceso, sin una definición real de por qué, salvo que deben ser narcotraficantes, no lo saben”, indicó.

Acto seguido, Clinton le reprochó al actual jefe de la nación estar actuando de manera autoritaria y le hizo hincapié que, por asumir una posición similar, otro exmandatario terminó bajo la mira de la Corte Internacional de Justicia acusado de crímenes de lesa humanidad.

“No tienen que matar a esas personas. El expresidente de Filipinas, Duterte, está en la Corte Internacional de Justicia porque estaba cometiendo asesinatos“, enfatizó.

La exprimera dama confía en que los demócratas en algún momento puedan hacerle contrapeso al actual jefe de la nación. (Crédito: Andrés Kudacki / AP)

Desde Washington, puntalmente se ha informado que cerca de las costas venezolanas, la armada estadounidense a hecho estallar a cuatro embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico.

Al respecto, Hillary Clinton considera que el Congreso debería exigirle a Trump actuar con más cautela y primero verificar si realmente a quienes ejecuta la armada estadounidense en sus operativos efectuados en el Mar Caribe están ligados a cárteles de la droga.

“¿Por qué permiten que eso suceda? Necesitamos voces en el lado conservador del espectro para decir, no, no puedes salirte con la tuya con esto… Tenemos instituciones, el Estado de derecho, por una razón.

Podemos salir de esto imponiendo más rendición de cuentas y usando hechos y pruebas para contrarrestar la locura, ya sea sobre vacunas o sobre disparar a pequeñas embarcaciones en el agua”, subrayó.

