Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, señaló estar dispuesta a nominar al presidente Donal Trump al Premio Nobel de la Paz, esto en caso de que su contribución resulte clave para sellar un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Desde hace más de tres años, las tropas del ejército ruso ingresaron a territorio ucraniano con el objetivo de apropiarse una vasta región.

Durante todo este tiempo el gobierno de Kiev ha contado con el apoyo de la comunidad internacional, pero su mayor aporte ha surgido de Estados Unidos.

Sin embargo, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca produjo un cambio para el destino de los ucranianos, pues el republicano de 79 años les condicionó el respaldo estadounidense a que le cedieran el control de sus reservas de minerales raros.

Además, la cercanía de Trump con el presidente Vladimir Putin pareció favorecer más a los intereses de Rusia.

No obstante, el magnate neoyorquino continúa promoviendo su discurso de presunto pacificador, labor por la cual señala debería recibir el Premio Nobel de la Paz.

Después de nueve años, Hillary Clinton continúa sin superar la derrota que Donald Trump le impuso en las urnas.

Durante su intervención en el podcast “Raging Moderates”, Hillary Clinton, aceptó que respaldaría la nominación del hombre que la derrotó en las elecciones presidenciales de 2016, pero sólo si consigue ponerle fin a la guerra en Ucrania sin permitir que Putin le arrebate territorio a su vecino.

“Honestamente, si pudiera poner fin a esta terrible guerra, si pudiera terminarla sin poner a Ucrania en una posición en la que tuviera que ceder su territorio al agresor, si realmente pudiera enfrentarse a Putin —algo que no hemos visto, pero tal vez esta sea la oportunidad—, si el presidente Trump fuera el arquitecto de eso, lo nominaría para el Premio Nobel de la Paz. Porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante Putin”, indicó.

El 8 de noviembre de 2016, Trump logró imponerse en la boleta al derrotar a la demócrata Hillary Clinton quien, extrañamente, no logró capitalizar el 47% de respaldo que mostraba.

Desde entonces, la esposa del expresidente Bill Clinton no ha dejado de despotricar en contra del republicano al considerarlo una amenaza para la democracia estadounidense.

