Melania Trump acusa al presentador Jimmy Kimmel de “sembrar odio” y pide a ABC tomar postura al respecto

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó a Jimmy Kimmel de difundir odio y violencia en el país, luego de que el presentador realizó un monólogo sobre su familia.

“La retórica odiosa y violenta de Kimmel está destinada a dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y agravan la enfermedad política dentro de América”, señala la primera dama.

Jimmy Kimmel Crédito: Evan Agostini | AP

A través de su redes sociales, Melania Trump aseguró que personas como Kimmel “no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio”.

Melania Trump también calificó de “cobarde” a Kimmel porque asegura que el conductor se esconde detrás de ABC y sabe que la cadena lo respaldará.

“Un cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá dándole cobertura para protegerlo”, manifestó.

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos Crédito: Tom Brenner | AP

Ante su malestar, la primera dama dijo que ha llegado el momento de que la cadena ABC tome postura al respecto sobre los monólogos del presentador quien se refiere a la familia presidencial.

“Basta ya. Ha llegado el momento de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más el liderazgo de ABC encubrirá el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?”, manifestó.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Las declaraciones de Melania Trump surgen después de que Jimmy Kimmel se refiriera a la primera dama como “una viuda en espera” a pocos días de que se registrara el tiroteo durante la cena de corresponsales la noche del pasado sábado 25 de abril.

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