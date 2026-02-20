Melania Trump dona el vestido que lució el día de la segunda investidura de su esposo

Melania Trump, primera dama de la nación, le donó a la Institución Smithsonian,la cual se dedicada a la investigación científica, el vestido que portó el día cuando se llevó a cabo la segunda investidura de su esposo Donald como presidente.

El objetivo es que la prenda diseñada por el francés Hervé Pierre Braillard pudiera ser exhibida en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian con sede en Washington.

El elegante y largo vestido blanco, donde un par de franjas negras estilizan más la figura de la exmodelo eslovena convertida en esposa del hombre que gobierna desde la Casa Blanca, es único, pues el modisto encargado de confeccionarlo sólo trabaja para ella.

De hecho, Hervé Pierre es otro más de los personajes que nuevamente fueron llamados a colaborar con la administración federal en turno.

Durante la primera etapa de la familia Trump en Washington, el galo que recibió el premio Christian Dior del Comité Colbert, en 1997; y quien además fue director creativo de Carolina Herrera, entre 2002 y 2016, se encargó de confeccionar otro vestido también donado a Smithsonian.

“Esto no es un vestido. Son más de 50 años de educación, experiencia y sabiduría plasmados en cada hilo. Expresa un punto de vista distintivo, audaz, digno y despiadadamente elegante”, detalló la esposa del presidente Trump durante su participación en una ceremonia donde la prenda fue integrada a una colección del museo.

A diferencia de la primera etapa de Donald Trump en la presidencia, su esposa Melania ahora rara vez llega a involucrarse en la política. (Crédito: Evan Vucci / AP)

El objetivo de los organizadores de la exposición es lograr que, las personas interesadas en admirarla, reflexionen sobre el papel de la primera dama y las mujeres estadounidenses en los últimos 200 años.

“La obra maestra en blanco y negro muestra el espíritu puro de originalidad, ingeniería superior y creatividad ilimitada de Estados Unidos”, enfatizó Melania Trump.

A través de un breve mensaje, Lonnie Bunch, secretario del Instituto Smithsonian, agradeció la disposición de la primera dama para participar en el evento.

“Cada primera dama ha dejado su huella, no solo en la Casa Blanca, sino en la nación. Cada primera dama refleja la época en la que sirvió.

“Quiero agradecer a la Sra. Trump por ayudarnos a ampliar esta importante colección de primeras damas”, señaló.

