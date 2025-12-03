Melania y Barron Trump podrían verse afectados por proyecto de ley que prohíbe doble ciudadanía

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, presentó un proyecto de ley que obligaría efectivamente a residentes con doble ciudadanía a elegir entre una u otra, exigiéndoles que prometan “lealtad exclusiva” a Estados Unidos, un cambio de reglas que afectaría tanto a Barron como a Melania Trump, quienes mantienen la doble nacionalidad (estadounidense y eslovena), y podría transformar la situación de miles de residentes con vínculos internacionales.

A pesar de que Melania Trump, nacida en Eslovenia (antigua Yugoslavia), obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2006, tras residir legalmente en el país durante una década, de acuerdo con su biografía oficial publicada por la Casa Blanca, y se convirtió en la primera dama naturalizada en la historia de Estados Unidos, una sorpresiva petición publicada este año en la plataforma MoveOn exigía la deportación de Melania Trump, su hijo Barron y los padres de la primera dama.

La petición decía: “Dado que Trump quiere deportar a los ciudadanos naturalizados, creo que es justo que Melania y sus padres viajen en el primer barco que salga. Además, el bebé ancla de Melania, Baron, también debería verse obligado a irse, ya que sabemos que la madre de su abuela nació en otro país”.

La iniciativa, que reunió miles de firmas, surgió como una respuesta directa a las políticas antiinmigración impulsadas por Donald Trump. Los firmantes cuestionan lo que consideran un doble estándar en las medidas migratorias promovidas por el mandatario, al afirmar que, si se pretende expulsar a ciudadanos naturalizados, la familia del propio Trump debería ser la primera en irse.

Barron Trump, a la izquierda, y su abuelo, Viktor Knavs, llegan al desfile inaugural presidencial en un espacio cerrado en Washington, el lunes 20 de enero de 2025. Crédito: Matt Rourke | AP

Bernie Moreno de origen colombiano

Moreno, quien es colombiano de nacimiento y ciudadano naturalizado de EEUU, publicó en sus redes sociales: “Uno de los mayores honores de mi vida fue obtener la ciudadanía estadounidense a los 18 años, la primera oportunidad que tuve”.

“¡Fue un honor prestar juramento de lealtad a Estados Unidos de América y SOLO a Estados Unidos de América! Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es todo o nada. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”, dijo Moreno.

It was an honor to pledge an Oath of Allegiance to the United States of America and ONLY to the United States of America.



America First and America Only. It's time to end dual citizenship for good.https://t.co/acSU52BrAs — Bernie Moreno (@berniemoreno) December 1, 2025

¿De qué trata el proyecto?

La iniciativa, denominada Exclusive Citizenship Act of 2025 (Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, por su traducción al español), argumenta que poseer más de una nacionalidad podría generar “conflictos de intereses y lealtades divididas”.

Si la ley es aprobada, los estadounidenses con doble nacionalidad tendrían un año a partir de la entrada en vigor, para renunciar a su nacionalidad extranjera, o reportar que renunciarían a su nacionalidad estadounidense por medio del Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional.

La persona que no cumpla será considerada como si hubiera renunciado voluntariamente a la ciudadanía estadounidense a los efectos de la sección 349(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad , afirma el proyecto de ley.

El Secretario de Estado también estaría obligado a crear regulaciones, procedimientos para la declaración, verificación y mantenimiento de registros para la ciudadanía exclusiva, así como coordinar con el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional para garantizar que cualquier individuo que se considere que ha renunciado a la ciudadanía sea “registrado apropiadamente en los sistemas federales y tratado como un extranjero para los propósitos de las leyes de inmigración”.

Y aunque el gobierno de EE. UU., no mantiene estadísticas sobre personas con doble ciudadanía, se estima que más de 40 millones de estadounidenses, muchos de los cuales son mexicano-estadounidenses, son elegibles para la doble ciudadanía, según International Living.

Sigue leyendo:

Melania sería deportada si se divorcia de Trump: reporte

Melania Trump podría ser deportada

“¡No deporten a Melania!”: El reclamo a ICE para evitar que Trump deporte a la Primera Dama ya es viral