Melania Trump confirma que sabe hacer negocios al presentar su propia compañía cinematográfica

Melania Trump, primera dama de la nación, volvió a demostrar que sabe cómo hacer negocios bastante lucrativos al presentar a su propia compañía de producción cinematográfica, la cual se encarga de darle forma a un documental que, desde hace meses, logró vender en $40 millones de dólares.

Aunque el año pasado adelantó que no se involucraría tanto en la política como lo hizo durante la primera etapa de su esposo Donald Trump al frente de la Casa Blanca, la exmodelo eslovena está aprovechando magistralmente el halo de fama que la rodea como primera dama.

En octubre, dio a conocer que, a cambio de $40 millones de dólares había concretado un acuerdo con Amazon MGM Studios, productora y distribuidora de cine y televisión subsidiaria de Amazon, relacionado con la difusión de un documental a través su plataforma, el cual también se estrenaría en salas cinematográficas.

“Tuve la idea de hacer una película sobre mi vida. Mi vida es increíble. Es increíblemente ajetreada, y le dije a mi agente: ‘Tengo esta idea, así que, por favor, sal y haz un trato conmigo'”, expresó Melania en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

En ese momento se dijo que la dirección del documental llamado “Melania” recaería en Brett Ratner, cineasta conocido por la saga “Rush Hour” y que la primera dama asumiría el rol de productora.

“Ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, a través de los ojos de la propia primera dama electa”, señaló un comunicado emitido por Amazon MGM Studios.

Al igual que el resto de la familia presidencial, Melania Trump está incrementando su fortuna sin participar directamente en la política. (Crédito: Yui Mok / AP)

Aunque se adelantó que el documental sería estrenado a finales de enero, no fue sino hasta este viernes cuando la esposa del mandatario de la nación presentó a su propia compañía de producción cinematográfica a la que decidió llamar Muse Films.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la primera dama también ofreció un adelanto de 10 segundos del citado documental que primero será exhibido en salas cinematográficas y, días después, se transmitirá en Prime Video

“PRESENTANDO: MUSE FILMS. Mi nueva productora. MELANIA, la película, en exclusiva en cines de todo el mundo el 30 de enero de 2026”, escribió en la publicación.

Llama la atención que Amazon nunca había pagado tanto dinero por un documental y quizá ahí se desprende el hecho de haber superado las ofertas Disney y Paramount, pues inicialmente se pensaba que sólo se conseguiría una tercera parte de lo que al final se pagó.

Sigue leyendo:

• La vida de Melania Trump será plasmada en un documental a estrenarse el próximo año

• Melania Trump utiliza inteligencia artificial para crear un audiolibro con sus memorias

• Melania Trump recibió un generoso cheque por aparecer en un evento político