La vida de Melania Trump será plasmada en un documental a estrenarse el próximo año

Un documental acerca de la vida de la primera dama de la nación y su experiencia de ser una de las extranjeras más famosas en Estados Unidos será estrenado el próximo año.

A través de redes sociales. Amazon MGM Studios, productora y distribuidora de cine y televisión subsidiaria de Amazon, dio a conocer que “Melania” será estrenada en salas de cine estadounidenses el 30 de enero y posteriormente estará disponible en su plataforma.

“Ofrece un acceso sin precedentes a los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, a través de los ojos de la propia primera dama electa”, describió la compañía

La dirección del documental recayó en Brett Ratner, cineasta conocido por la saga “Rush Hour” y la propia Melania Trump es quien asumió el rol de productora.

El equipo de producción a cargo del proyecto asegura incluir “imágenes exclusivas que capturarán reuniones críticas, conversaciones privadas y entornos nunca antes vistos”, críticos como el consultor demócrata James Carville aseguran que el presupuesto que se le asignó fue demasiado alto.

“Se puede producir un documental de talla mundial por dos millones de dólares. Lo sé.

No podrías gastar $40 millones de dólares en un documental ni aunque te esforzaras 10 veces más, así que ¿adónde va el dinero? Bueno, ya sabemos adónde va. Y para (Jeff) Bezos, cuyo patrimonio, no sé, es de $400 mil millones de dólares, esto es una miseria.

Alguien debería investigar esto, pero podrían hacer un documental sobre la historia del universo y no podrían gastar $40 millones de dólares”, indicó en enero durante una entrevista concedida a Político, donde habló del proyecto que en ese momento se encontraba en etapa de edición.

Melania Trump prefiere dedicarse a ser negocios en lugar de estar ligada a la política. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

Aunque Melania Trump optó por no aparecer en tantos en eventos políticos como lo hizo durante la primera administración de Donald Trump al frente del gobierno, el mes pasado publicó sus memorias y en cuestión de días el libro se convirtió en un éxito de ventas que le redituaron miles de dólares en ganancias.

Alejada de las pasarelas de la moda desde que se casó con el jefe de la nación, la eslovena de 55 años aseguró al inicio de este año que prefería concentrarse en apoyar a su hijo Barron incluso viviendo entre Florida y Nueva York, pero no en la Casa Blanca.

