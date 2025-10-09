Importante editorial se disculpa con Melania Trump por haberla relacionado con Jeffrey Epstein

Luego de haber publicado un libro donde afirmó que Melania Trump conoció a Donald Trump gracias a que fueron presentados por Jeffrey Epstein, jefe de una red de explotación sexual, la editorial HarperCollins UK se disculpó con la primera dama.

Mediante una declaración publicada en la plataforma social X, la editorial británico-estadounidense fundada en 1817 dio a conocer que trabajó con Andrew Lownie, autor “”Entitled”: The Rise and Fall of the House of York (El auge y la caída de la Casa de York)”, para eliminar los pasajes del libro donde se hacían afirmaciones no verificadas sobre la eslovena que lleva casada con Donald Trump desde enero de 2005.

El controversial libro fue publicado el 14 de agosto y es una biografía no autorizada sobre el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III y socio de Jeffrey Epstein.

En su versión original, la obra sugería que el magnate financiero, quien apareció muerto en una cárcel de New York después de descubrirse que era el líder de una red de explotación sexual, presuntamente había “facilitado” la reunión de Trump con su actual conyugue.

Sin embargo, no sugería que Melania tuviera conocimiento de que Epstein presuntamente se dedicara a traficar y abusar sexualmente de menores.

“Las copias del libro que incluyen dichas referencias se retiran permanentemente de la distribución”, indica un comunicado.

El papel de Melania Trump en la presente administración federal se reduce a parecer en muy pocos actos públicos.

En agosto, el estratega demócrata James Carville también ofreció una disculpa por haber emitido una afirmación similar en sus memorias e incluso eliminó un video de YouTube donde daba por hecho tal suceso.

Sin embargo, quien todavía se rehúsa a retractarse de haber ligado a Melania Knavs con Jeffrey Epstein, pues asegura que él fue quien la presentó con el actual mandatario de la nación es Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden.

“A la m… eso. Eso no va a pasar”, señaló en una entrevista concedida a Andrew Callaghan.

Cabe señalar que, a lo largo de los años, la primera dama se ha caracterizado por ser muy reservada con respecto a su imagen y la mayor parte de la información acerca de su persona proviene del libro escrito por ella misma, el cual salió al mercado el mes pasado convirtiéndose en un éxito de ventas.

