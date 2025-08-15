Donald Trump dejará que su esposa utilice a su equipo legal para demandar a Hunter Biden

Además de respaldar a su esposa, el presidente Donald Trump le permitirá echar mano de sus abogados para entablar una millonaria demandar en contra de Hunter Biden.

Melania Trump, primera dama de la nación, le exige al hijo del expresidente Joe Biden retractarse de las declaraciones donde la relaciona con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual y quien terminó suicidándose mientras permanecía encarcelado.

Durante una entrevista concedida al periodista Andrew Callaghan, Hunter Biden mencionó que el financiero neoyorquino fue quien hizo posible que la exmodelo eslovena conociera a Donald Trump.

“Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”, señaló.

Dicho comentario produjo malestar en la eslovena de 55 años al grado de advertirle al controversial abogado de Washington que presentaría una demanda en su contra por $1,000 millones de dólares.

De hecho, Alejandro Brito, abogado de Melania Trump, escribió una carta dirigida al vástago de Biden donde asegura que sus declaraciones son “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias”.

Donald Trump respalda a su esposa Melania para que ponga en su sitio a Hunter Biden. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Lejos de intimidarse, Hunter Biden pareció estar dispuesto a hacerle frente a la querella, pues dejó en claro que no daría un paso atrás en su declaración.

“Uh, a la mie#$% con eso. Eso no va a pasar”, indicó.

Al respecto, durante una entrevista concedida a Fox News Radio, Donald Trump señaló su esposa lo consultó antes de decidir lo que haría para compensar el daño causado por el comentario del demócrata.

“Ella estaba muy molesta por eso. Le dije, sigan adelante, ya saben, me ha ido bastante bien con estas demandas últimamente. Le dejé usar a mis abogados“, indicó.

Asimismo, el presidente descartó que Jeffrey Epstein haya sido quien le presentó a su esposa Melania.

“Puedo decir exactamente que fue otra persona, de hecho. La conocí a través de otra persona. No fue Jeffrey Epstein”, enfatizó.

En caso de que concretarse la millonaria demanda, Hunter Biden no dispondría de los recursos financieros para hacerle frente y otra vez dependería del apoyo de su padre, quien para evitar verlo condenado a prisión antes de abandonar la Casa Blanca decidió otorgarle un controversial indulto.

Sigue leyendo:

• Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por $1,000 millones de dólares

• Trump enfrenta críticas de seguidores tras carpetazo al caso Epstein

• Por qué está aumentando la presión sobre Trump para que haga públicos los archivos de Jeffrey Epstein