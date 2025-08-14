Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por $1,000 millones de dólares

Melania Trump, primera dama de la nación, le exige a Hunter Biden retractarse de las declaraciones donde la relaciona con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual y quien terminó suicidándose mientras permanecía encarcelado. En caso de negarse promete presentar una demanda en su contra por $1,000 millones de dólares.

A principios de este mes, durante una entrevista concedida al periodista Andrew Callaghan, el hijo del expresidente Joe Biden mencionó que Epstein fue quien le presentó a la exmodelo eslovena a Donald Trump.

“Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”, señaló.

Al respecto, Alejandro Brito, abogado de Melania Trump, escribió una carta dirigida a Hunter Biden donde asegura que sus declaraciones son “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias”.

Por lo tanto, le exige retractarse, pues luego de que su declaración le dio la vuelta al mundo a través las redes sociales, la primera dama “sufrió un perjuicio financiero y reputacional abrumador”.

Sin embargo, el vástago de Joe Biden se rehusó tajantemente a doblegarse.

“Uh, a la mie#$% con eso. Eso no va a pasar”, indicó.

Debido a la cerrazón del abogado de Washington, se proyecta que pronto volvería a estar sentado en un tribunal, pero está vez ya no contaría con ningún indulto que lo libere de compensar a la esposa de Donald Trump.

Un indulto de su padre, libró a Hunter Biden ser condenado a prisión. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

La versión oficial sobre cómo Melanija Knavs conoció a la persona con quien después se casó en 2005, es que Paolo Zampolli, un agente de modelos, fue quien los presentó durante una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York efectuada en 1998.

El hecho de ligar a Melania Trump con Jeffrey Epstein vuelve a dejar mal parado al actual presidente de la nación al no poder distanciarse de los archivos todavía no revelados que presuntamente lo ligan al extravagante financiero neoyorquino.

Cabe señalar que, desde que el republicano de 79 años regresó a la Casa Blanca, su equipo legal ha logrado ganar las demandas presentadas con relación a compensaciones por presuntamente haber dañado su imagen.

En contra parte, Hunter Biden estuvo muy cerca de ser condenado por cargos federales de posesión ilegal de armas y evasión fiscal, lo cual lo coloca en desventaja en caso de ser llamado a un nuevo juicio.

