Senador Wyden acusa a Trump de ocultar registros bancarios de Epstein y negarse a investigar

El senador demócrata Ron Wyden (Oregón) denunció que el gobierno del presidente Donald Trump posee registros bancarios clave vinculados a Jeffrey Epstein, pero se niega a compartirlos con el Congreso y el público.

Según Wyden, el gobierno tiene en su poder un expediente detallado que incluye más de 4,700 transferencias bancarias, lo que suma casi un billón de dólares solo en uno de los bancos asociados con Epstein.

“Gran noticia de mis investigadores sobre la operación de tráfico sexual de Epstein: la administración Trump tiene un expediente de Epstein que detalla 4,725 transferencias bancarias y casi $1,100 millones de dólares que fluyeron a través de solo uno de sus bancos. Cientos de millones más a través de otros”, escribió Wyden en un mensaje publicado en la red social X.

El senador agregó que la información revelada muestra que Epstein usó bancos rusos para procesar grandes sumas de dinero. Wyden afirmó que, a pesar de tener acceso a estos registros financieros, la administración Trump se niega a investigar estos vínculos, lo que aumenta la preocupación sobre la falta de transparencia y el encubrimiento de la operación de tráfico sexual que involucró a menores de edad.

Pïde rastrear las operaciones bancarias

La información que Wyden divulgó proviene de investigaciones que su equipo realizó revisando los informes de actividades sospechosas (SAR) presentados por instituciones bancarias, que detallan las transacciones inusuales de Epstein. Según Wyden, estos informes son cruciales para rastrear el flujo de dinero detrás de los crímenes cometidos por Epstein y sus asociados.

Entre los bancos implicados en las transferencias se encuentran JPMorgan, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon y Bank of America, que procesaron grandes sumas de dinero a lo largo de más de una década. En particular, JPMorgan presentó un informe en 2019 sobre transacciones por un total de 1,100 millones de dólares vinculadas a Epstein, lo que provocó una demanda contra el banco por su supuesta falta de vigilancia de las actividades ilegales de Epstein.

Wyden ha intensificado sus esfuerzos para obtener la divulgación completa de los documentos relacionados con Epstein. El senador considera que el acceso público a estos registros es esencial para garantizar la justicia y evitar que la historia se repita en futuros casos de tráfico sexual.

Trasfondo y reacciones

La crítica de Wyden ha encontrado apoyo en ambos lados del Congreso, pero los republicanos de la Cámara de Representantes se han opuesto a la propuesta de los demócratas de divulgar más información sobre Epstein. Sin embargo, algunos republicanos están considerando la posibilidad de incluir medidas adicionales para asegurar la transparencia en las investigaciones del caso.

En 2023, varias de las víctimas de Epstein firmaron acuerdos millonarios con los bancos implicados en el caso. JPMorgan acordó pagar 290 millones de dólares y Deutsche Bank 75 millones de dólares tras ser acusados de no actuar frente a las señales de tráfico sexual.

