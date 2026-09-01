Recuerdan a víctimas del accidente aéreo de 1986 en Los Ángeles

Un grupo de personas se reunió este lunes para recordar a las víctimas que fallecieron a bordo y en tierra por el accidente aéreo que ocurrió hace 40 años en Cerritos, en el condado de Los Ángeles.

Poco antes del mediodía, las personas reunidas se tomaron las manos en silencio frente al monumento conmemorativo para recordar la hora exacta en que un avión DC-9 de Aeroméxico fue impactado en el aire por un Piper Cherokee, accidente en el que fallecieron 82 personas.

On the 40th anniversary, the community gathered at the Cerritos Air Disaster Memorial in remembrance of the tragic events of August 31, 1986. The City Council presented a wreath and read aloud the names of the 82 people who died when two planes collided mid-air and crash-landed. pic.twitter.com/1RlJS5J1SU — City of Cerritos (@CityCerritos) August 31, 2026

La ciudad de Cerritos llevó a cabo una ceremonia en memoria de las víctimas y de los afectados por el accidente aéreo del vuelo 498, de la Ciudad de México a Los Ángeles, que ocurrió el domingo 31 de agosto de 1986.

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“Fue una tragedia que quedó grabada en nuestras vidas para siempre. Muchos de ustedes perdieron amigos y familiares. Nosotros también. Una experiencia que nos cambió la vida”, declaró el exalcalde de Cerritos, Don Knabe.

Una de las personas que estuvo presente en la ceremonia fue Johnna García, quien perdió a su padre en el percance aéreo.

García dijo que su padre regresaba a Los Ángeles después de un viaje de pesca en México con amigos. Una fotografía instantánea Polaroid que le tomaron cayó en un árbol cerca de Carmenita Road y fue recuperada por un equipo de limpieza.

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“Era lo único que me quedaba para recordarlo en cuanto a fotos, y sabía que era feliz. ¡Miren el pez que pescó!”, expresó García, quien mostraba la fotografía, en una entrevista con la cadena CBS.

Después del accidente, se hicieron cambios importantes, entre ellos el desarrollo e implementación del sistema conocido como TCAS (Sistema de Alerta de Tráfico y Prevención de Colisiones), que avisa a los pilotos cuando otras aeronaves se acercan demasiado.

“Sus vidas no fueron del todo en vano, porque yo no tenía ni idea de que esos cambios se habían producido a raíz del accidente, así que eso me consoló un poco, pero lo primero que sentí fue rabia”, mencionó Eddie Cronkhite.

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La madre, dos hermanos y dos amigos de la familia Cronkhite estuvieron entre las 15 personas que murieron en tierra por el accidente del vuelo 498 de Aeroméxico del 31 de agosto de 1986.

En la ceremonia que se llevó a cabo este lunes, se leyeron los nombres de cada una de las 82 personas que murieron en el accidente, nombres que quedaron grabados de forma permanente en dos muros en el jardín de esculturas en Cerritos.

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