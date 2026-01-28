Aeropuerto de Hollywood-Burbank responde ante inquietud por seguridad aérea

El Aeropuerto de Hollywood-Burbank aseguró tener como máxima prioridad la seguridad de los pasajeros, del personal y de los inquilinos mientras se encuentren en sus instalaciones.

En un comunicado, funcionarios de la terminal aérea localizada en el área de Los Ángeles reaccionaron a las declaraciones de la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, sobre el presunto riesgo de que pueda ocurrir una colisión aérea.

Statement from Hollywood Burbank Airport On National Transportation Safety Board (NTSB) Commenthttps://t.co/RwZ8A1quS8 — Hollywood Burbank ✈️ (@fly_BUR) January 28, 2026

“Una vez que nuestros pasajeros se encuentran en aviones que están rodando por la pista y en vuelo (llegando o saliendo), la seguridad es la máxima prioridad para la Administración Federal de Aviación (FAA)“, dice el comunicado de la terminal aérea.

“Las cuestiones de seguridad relacionadas con los pasajeros, las tripulaciones y las aeronaves mientras ocupan el espacio aéreo están bajo la jurisdicción de la FAA“, agregó el comunicado.

De acuerdo con Homendy, varias aerolíneas comerciales le han expresado su inquietud por el peligro que representan ciertas zonas del espacio aéreo en los Estados Unidos.

“Sigo oyendo hablar de otras zonas del espacio aéreo que les preocupan, Burbank es una de ellas, donde aerolíneas comerciales me han llamado para decirme que el próximo incidente aéreo será en Burbank, y nadie en la FAA nos está prestando atención”, expresó Homendy.

Los comentarios de la presidenta de la NTSB se hicieron durante una audiencia en relación con el accidente aéreo que ocurrió el año pasado en el Aeropuerto Nacional Reagan, en Washington D.C., donde estuvieron involucrados un helicóptero del Ejército y un avión de American Airlines.

“Independientemente de si se trata de helicópteros o no, la gente está dando señales de alerta, ¿y por qué no se escucha? La FAA tiene que garantizar la seguridad. Ese es su trabajo“, agregó Homendy.

En respuesta a las declaraciones de la presidenta de la NTSB, el Aeropuerto de Hollywood-Burbank dijo en su comunicado que se ha estado trabajando para ayudar a mitigar los riesgos en esa terminal aérea, así como en el Aeropuerto de Van Nuys, según lo ha manifestado la FAA.

“El Aeropuerto de Hollywood-Burbank valora su colaboración con la FAA y siente un gran respeto por el papel fundamental que desempeñan esta y otras agencias a la hora de garantizar una experiencia segura a todos los viajeros”, reiteraron los funcionarios del aeropuerto.

Los directivos de la terminal aérea incluyeron en su documento el comunicado de prensa que la FAA emitió el 22 de abril de 2025 en el que describe los esfuerzos de la agencia federal para reducir el riesgo de algún incidente aéreo.

Según la FAA, tras la colisión que ocurrió en Washington D.C., comenzaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para identificar puntos conflictivos similares con tráfico mixto de helicópteros y aviones para implementar las medidas de mitigación adecuadas.

En su comunicado del año pasado, la FAA informó que una de las zonas de interés era los aeropuertos de Van Nuys y de Hollywood-Burbank.

“Basándose en nuestro análisis de seguridad, la FAA redujo el patrón de tráfico de Van Nuys en 200 pies durante una evaluación realizada en 2025 para ver si eso reduciría los conflictos con los aviones que aterrizan en Burbank”, dijo la agencia federal.

Según sus datos preliminares, el cambio dio lugar a una reducción de las alertas del Sistema de Prevención de Colisiones en el Tráfico Aéreo (TCAS) para las llegadas a Burbank, además de reducir de forma permanente el patrón de tráfico de Van Nuys a partir del 5 de enero de 2026.

