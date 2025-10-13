Investigan accidente de helicóptero en el condado de Orange

Las autoridades federales y locales mantienen en curso la investigación por el accidente de helicóptero que ocurrió la tarde del sábado en Huntington Beach, condado de Orange, que dejó a cinco personas lesionadas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 p.m. en el estacionamiento de la playa entre Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard, donde la aeronave se desplomó sobre un puente peatonal frente al Hyatt Regency Hotel, según informó la ciudad de Huntington Beach.

De las personas heridas, dos fueron rescatadas del helicóptero, así como tres transeúntes, entre ellos un niño, que se encontraban en la zona donde cayó la aeronave y que fueron trasladados a un hospital. Se desconoce cuál es su condición de salud.

Sigue leyendo: Tres fallecidos en accidente aéreo cerca de la costa central de California

Los fierros retorcidos del helicóptero quedaron entre las palmeras sobre el puente peatonal, y no habían sido retirados del lugar hasta la noche de este domingo.

Cuando ocurrió el accidente, la playa se encontraba llena de personas que acudieron a un evento llamado Cars N’Copters on the Coast, en el que estaba previsto que participara el helicóptero involucrado en el percance.

“Pensé que era como una escena de película que salió mal, y luego me di cuenta de que no era una película, que era la vida real, porque estábamos viendo cómo los demás helicópteros aterrizaban sin problema”, dijo Rick Sandoval, testigo del accidente, a la cadena ABC.

Sigue leyendo: Fatal colisión aérea en Los Ángeles cobra una vida

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) mantiene bajo investigación el accidente del helicóptero, un Bell 222, y se espera que proporcione un informe preliminar en un plazo de 30 días.

Hospitalizados con heridas graves

De acuerdo con un informe de Orange County Register, una persona dijo que el piloto del helicóptero era su yerno, quien sufrió fracturas de costillas, una vértebra aplastada y varios hematomas.

El niño herido por la caída del helicóptero fue identificado como Oliver Holland, según una publicación en GoFundMe creada por su hermana, Madeline.

Sigue leyendo: Accidente de helicóptero en el sur de California cobra la vida de ejecutivo bancario de Nigeria

“Oliver disfrutaba de un día en la playa cuando, de repente, un helicóptero falló y se estrelló sobre él. Actualmente, se encuentra en el hospital recibiendo cirugía; tiene un pulmón colapsado y una hemorragia cerebral“, dijo Madeline en su publicación.

“Estamos orando por una recuperación segura y no podemos decir nada más. No sabemos qué va a pasar. Oliver era el chico más inteligente y divertido que he conocido. Rezo por mi hermano y por una recuperación segura“, agregó la hermana del menor lesionado.

En una actualización, Madeline aclaró que la familia no busca ningún tipo de compensación y que todas las donaciones se destinarán al pago de los gastos médicos del niño.

Sigue leyendo: Instructor de vuelo y alumna resultan heridos tras accidente de avioneta en San Pedro

“Oliver es mi medio hermano y tenemos la misma madre (diferentes apellidos). No estamos culpando ni acusando a nadie. Por favor, sean amables, mi familia está sufriendo mucho y yo también”, aclaró.

En un video difundido en las redes sociales, se observan los momentos posteriores a la caída del helicóptero, cuando varias personas corren hacia los restos del helicóptero para intentar rescatar al niño atrapado bajo la aeronave.

Hasta la mañana de este lunes, las autoridades de Huntington Beach no habían proporcionado información oficial sobre la identidad de los heridos ni su actual condición de salud.

Sigue leyendo:

· Accidente aéreo ocasiona tres muertes en el Condado de San Bernardino

· Piloto del helicóptero de policía accidentado en Newport Beach reportó fallas mecánicas momentos antes de caer

· Oficial fallecido en accidente de helicóptero de policía en Newport Beach fue identificado por las autoridades