Cinco heridos tras accidente de helicóptero en el condado de Orange

Un helicóptero se accidentó la tarde de este sábado y se estrelló contra un puente peatonal, un percance que dejó cinco personas heridas en Huntington Beach, en el condado de Orange.

La aeronave se desplomó aproximadamente a las 2:00 p.m. contra el puente peatonal del estacionamiento de la playa, entre Twin Dolphins Drive y Beach Boulevard, de acuerdo con las autoridades de Huntington Beach.

El estacionamiento de la playa donde ocurrió el accidente de la aeronave se encuentra frente a varios hoteles, localizados sobre la Pacific Coast Highway.

“Aproximadamente a las 2:00 p.m., los agentes de la Policía de Huntington Beach respondieron a los reportes de un helicóptero que se estrelló en el estacionamiento de la playa“, dijo la ciudad en un comunicado.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que personal del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos de Huntington Beach llegaron inmediatamente al lugar y acordonaron la zona.

Helicopter Crash Under Investigation in Huntington Beach

Huntington Beach – Emergency crews are on scene following reports of a helicopter crash in Huntington Beach. At approximately 2:00 p.m., Huntington Beach Police officers responded to reports of a helicopter going down in… pic.twitter.com/asfwZaTmEA — City of Huntington Beach (@CityofHBPIO) October 11, 2025

La caída del helicóptero fue captado en video, en el que se observa cómo la aeronave pierde el control y se desploma contra el puente peatonal.

“Nunca pensé que eso sucedería, ni en un millón de años”, expresó uno de los testigos en declaraciones a la cadena ABC.

El helicóptero accidentado es un Bell 222 poco común, que se hizo muy popular por la serie de televisión de los años 80 “Airwolf”.

Los fierros retorcidos quedaron entre las palmeras frente al Hotel Hyatt Regency, sitio al que acudieron los servicios de emergencia para atender a las personas lesionadas en el accidente.

“Estábamos en la playa, tomando algunas olas, y de repente escuchamos un fuerte ‘pop, pop’. Nos dimos la vuelta y vimos el helicóptero estrellándose“, relató otro de los testigos del accidente.

El Departamento de Policía de Huntington Beach (HBPD) dijo que dos personas que se encontraban a bordo del helicóptero fueron rescatadas de entre los restos de la aeronave, en condiciones desconocidas.

Las autoridades agregaron que tres peatones sufrieron lesiones, por lo que fueron trasladados a un hospital, junto con los ocupantes del helicóptero. No se tienen más detalles sobre el estado de salud de los cinco lesionados.

En el momento en que ocurrió el accidente, la playa se encontraba repleta de personas que acudieron a un evento llamado “Cars N’Copters on the Coast”, frente a Waterfront Beach Resort.

De acuerdo con la ciudad de Huntington Beach, el helicóptero accidentado tenía previsto participar en el evento.

Los testigos aseguraron que vieron el rotor salir volando de la cola momentos antes de que el helicóptero se desplomara contra las palmeras y el pasillo peatonal frente al hotel.

“Pasó literalmente justo encima de mi cabeza. Fue como una pesadilla, había un anciano, de unos 85 años, con un corte en la nuca. Intentaba conseguir un trapo para detener la hemorragia”, expresó Kurt Johnson, quien se encontraba a pocas yardas del lugar del accidente, a la cadena KTLA.

“Esto pudo haber sido mucho peor, mucho peor. Había cientos de personas haciendo fila. Pudo haber sido mucho peor”, agregó otra de las personas que presenciaron el desplome del helicóptero.

Se mantiene bajo investigación la causa del accidente del helicóptero, percance del que ya se notificó a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

