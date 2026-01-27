Riesgo de colisión aérea en el Aeropuerto de Hollywood-Burbank, advierte la NTSB

El Aeropuerto de Hollywood-Burbank tiene el riesgo de que ocurra una colisión en el aire, de acuerdo con la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy.

La funcionaria federal compartió este martes la inquietud que tienen algunas aerolíneas comerciales sobre el peligro que representan ciertas zonas del espacio aéreo en los Estados Unidos.

“Sigo oyendo hablar de otras zonas el espacio aéreo que les preocupan. Burbank es una de ellas, donde aerolíneas comerciales me han llamado para decirme que el próximo incidente aéreo será en Burbank, y nadie en la Administración Federal de Aviación (FAA) nos está prestando atención”, dijo la funcionaria.

“Así que, independientemente de si se trata de helicópteros o no, la gente está dando señales de alerta, ¿y por qué no se escucha? La FAA tiene que garantizar la seguridad. Ese es su trabajo“, agregó Homendy.

La presidenta de la NTSB hizo sus declaraciones durante una audiencia en relación con un accidente aéreo mortal cerca de Washington D.C. que ocurrió el año pasado en el que estuvieron involucrados un helicóptero del Ejército y un avión de American Airlines.

Según la FAA, se ha preocupado por mejorar la seguridad en aeropuertos como Hollywood-Burbank y Van Nuys, en el área de Los Ángeles.

La Administración Federal de Aviación aseguró que se han reducido las alertas de colisión de tráfico en la terminal aérea de Hollywood-Burbank, mientras que el patrón de tráfico de Van Nuys se ha reducido permanentemente.

“La FAA actuó de inmediato para mejorar la seguridad tras la trágica colisión aérea, tanto en el DCA (Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington) como en todo el país”, dijo la agencia federal en un comunicado.

De acuerdo con la FAA, desde febrero de 2025 se comenzaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para identificar puntos críticos similares con altos volúmenes de tráfico mixto de helicópteros y aviones para implementar las medidas de mitigación adecuadas.

“Una de nuestras principales áreas de enfoque fue el Aeropuerto de Van Nuys y el cercano Aeropuerto Hollywood-Burbank, en el área de Los Ángeles”, dijo la FAA.

La agencia federal mencionó que, de acuerdo con sus análisis de seguridad, se redujo el patrón de tráfico de Van Nuys en 200 pies durante una evaluación en 2025 para determinar si se reducían los conflictos con las aeronaves que aterrizaban en Hollywood-Burbank.

“Los datos preliminares indicaron que el cambio llevó a una reducción de las alertas del Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico (TCAS) para las llegadas a Burbank, y reducimos permanentemente el patrón de tráfico de Van Nuys a partir del 5 de enero de 2025″, añadió la FAA.

