Nace en el sur de California Avelo Airlines, una nueva línea con precios que van desde los $19 dólares

Una nueva aerolínea de bajo costo ha anunciado inicio de operaciones desde el aeropuerto de Hollywood Burbank, en el Valle de San Fernando. Sus tarifas para vuelos sencillos van desde los $19 dólares.

Según Avelo Airlines, se trata de la primera aerolínea comercial lanzada en Estados Unidos en 15 años. El inicio de Avelo, fundada por Andrew Levy con un capital inicial de $125 millones de dólares, coincide con la reapertura económica.

Avelo dijo que a partir de este mes volará desde Burbank a 11 destinos de aeropuertos pequeños en estados del oeste del país, incluyendo Santa Rosa y Redding, en California. El costo para la selección de asiento empieza en $5 dólares y en los viajes se ofrecerá una botella de agua y una botana de manera gratuita.

From Burbank, CA to Bozeman, MT, we’re offering routes to beautiful and relaxing destinations currently unserved from @fly_bur. Where will Avelo take you first? #aveloair https://t.co/eHDNxRlUKl pic.twitter.com/6ZZzi4XjC8

— Avelo Airlines (@AveloAir) April 8, 2021