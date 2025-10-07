Cierre de gobierno: Lunes crítico en Aeropuerto Hollywood-Burbank

Pasajeros padecieron demoras y cancelaciones de vuelos la tarde y noche de este lunes en el Aeropuerto de Hollywood-Burbank por la falta de controladores de tráfico aéreo como consecuencia del cierre del gobierno federal.

Desde las 4:15 p.m. hasta las 10:00 p.m. de ese lunes, la torre de control de la terminal aérea se quedó sin personal, y las operaciones de despegue y aterrizaje se manejaron de forma remota desde San Diego por el equipo de Southern California TRACON.

El equipo de aproximación y salida de Southern California TRACON ya gestiona gran parte del tráfico aéreo del sur de California.

Normalmente, no se registra mucha actividad en el aeropuerto regional por un toque de queda voluntario a partir de las 10:00 p.m., pero este lunes, a las 11:00 p.m., la actividad aérea continuaba debido a las demoras en los despegues.

El cierre del gobierno federal afecta a los controladores de tráfico aéreo por ser empleados federales, pero se consideran puestos esenciales, por lo que deben seguir trabajando, aunque sin remuneración.

Sin embargo, hay falta de controladores, ya que muchos de los 11,000 registrados en todo el país se reportan enfermos.

“Estamos monitoreando las ausencias por enfermedad. ¿Hemos tenido un ligero aumento en las bajas por enfermedad? Sí, y luego verán retrasos. Nuestra prioridad es que su vuelo no se retrase”, dijo este lunes el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

“No quiero que cancelen su vuelo, pero nuestra prioridad es la seguridad. Así que, si recibimos más bajas por enfermedad, reduciremos el flujo a un ritmo que sea seguro para el pueblo estadounidense“, agregó el funcionario federal.

Durante este lunes, hubo pasajeros que sufrieron demoras en sus vuelos de hasta tres horas.

La falta de controladores de tráfico aéreo en el Aeropuerto Hollywood-Burbank fue anticipada por la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que se desencadenó por retrasos en los aeropuertos de Denver, Detroit, Indianápolis y Phoenix.

En las redes sociales, el gobernador de California, Gavin Newsom, culpó directamente a Trump de la falta de personal en el Aeropuerto Hollywood-Burbank.

“¡Gracias, @realDonaldTrump! El aeropuerto de Burbank no tendrá controladores aéreos desde las 4:15 p.m. hasta las 10:00 p.m. de hoy debido a SU cierre gubernamental!“, escribió Newsom en X.

Desde el 1 de octubre, se cerró el gobierno federal debido a la falta de acuerdo sobre el presupuesto entre demócratas y republicanos en el Congreso. Las negociaciones continúan este martes para intentar alcanzar un acuerdo que permita reactivar la actividad en las instituciones federales.

