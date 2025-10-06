Aprobación de Trump se estanca, mientras mayoría rechaza cierre de Gobierno, según encuesta

Más de dos tercios de los estadounidenses se oponen al cierre del gobierno mientras se extiende hasta su sexto día, según una encuesta de Harvard CAPS/Harris publicada el lunes.

La encuesta reveló que el 70% de los encuestados se opuso al cierre, mientras que el 30% lo apoyó. Un 53% de los encuestados culpó a los republicanos por el cierre, frente a un 47% de quienes culparon a los demócratas.

Sin embargo, la encuesta encontró que el 65 por ciento dijo que los demócratas deberían aceptar una resolución continua con los niveles de gasto actuales, mientras que el 35 por ciento dijo que deberían esperar hasta obtener fondos adicionales para ObamaCare, principal demanda de la oposición.

#BREAKING: A new Harvard-Harris poll found 65% of Americans want Democrats to end the shutdown by accepting the continuing resolution keeping current spending levels (passed by Republicans)



Democrats' shutdown crusade is deeply out of touch with voters pic.twitter.com/l4mhVtyvMR — NRCC (@NRCC) October 6, 2025

Dado el entorno político, los resultados de la encuesta mostraron que el Congreso recibió un índice de aprobación del 32 por ciento, en comparación con un índice del 37 por ciento el mes anterior, mientras que la aprobación sobre la gestión general de Donald Trump se estancó en el 46%.

De forma desagregada, la muestra establece que tres de cada cuatro entrevistados creen que la retórica política actual es demasiado extrema y la culpan de la violencia.

Por ello, el 75% de los votantes dice que la retórica de los políticos se ha vuelto demasiado extrema, mientras el 72% dice que la retórica actual está conduciendo a la violencia.

El 58% de los votantes dice que la retórica de Trump es demasiado extrema. El 57% cree lo mismo respecto a la retórica de los principales políticos demócratas y republicanos.

Además, el 53% de los votantes dice que el asesinato de Charlie Kirk empeoró el país. El 32% se sintió enojado, el 23% no sintió nada y el 18% se sintió preocupado.

El 86% de los votantes demócratas y el 83% de los votantes republicanos dicen que no está justificado utilizar la violencia política para promover los objetivos de su partido.

Pese a ello, Donald Trump tuvo puntos a favor, la mayor aprobación de su gestión se centra en la lucha contra la delincuencia en las ciudades (50%), la inmigración (49%) y el retorno a los valores de Estados Unidos (48%), y la de menor aceptación en el manejo de la inflación (40%) y en los aranceles y la política comercial (40%).

Además, existen políticas de Trump que siguen contando con el apoyo mayoritario. Entre las más populares se encuentran la reducción de los precios de los medicamentos recetados (86%), la deportación de inmigrantes indocumentados que han cometido delitos (78%) y la eliminación del despilfarro en el gasto público (75%).

Durante el ejercicio estadístico, también se abordó la opinión pública sobre la economía, la violencia política, el cierre del gobierno, el sueño americano, los conflictos en Oriente Medio y la guerra en Ucrania.

Sigue leyendo:

–Illinois demanda al gobierno de Trump contra despliegue de Guardia Nacional

–La intención de Trump es “sembrar el miedo”, acusa senador Dick Durbin

–Trump autoriza el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago