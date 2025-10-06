Illinois demanda al gobierno de Trump contra despliegue de Guardia Nacional

El estado de Illinois presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump contra la orden de desplegar a 300 elementos de la Guardia Nacional.

“Es ilegal el despliegue de tropas federalizadas en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente”, dice la demanda.

El argumento contra la decisión de la Administración Trump es similar al de California y Oregon, donde ha habido decisiones a favor de demandantes.

“Los demandantes solicitan a este tribunal que detenga la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, incluyendo tanto la Guardia Nacional de Illinois como la de Texas”, dice la demanda.

El presidente Trump ordenó el despliegue de militares en medio de una escalada de acciones contra inmigrantes indocumentados en la ciudad de Chicago y el rechazo del gobierno estatal, liderado por el gobernador JB Pritzker, así como el alcalde Brandon Johnson.