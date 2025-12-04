Avión de combate F-16 se estrella en el condado de San Bernardino

Un avión de combate F-16 se estrelló este miércoles en el condado de San Bernardino, incidente en el que el piloto salió ileso del percance.

En un comunicado de prensa, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos informó que el percance ocurrió a las 10:45 a.m., y que involucró a un piloto del Equipo de Demostración Aérea de la Fuerza Aérea, “The Thunderbirds”.

“El piloto del avión de combate se eyectó sin problemas de un F-16C Fighting Falcon durante una misión de entrenamiento sobre el espacio aéreo controlado en California”, dijo la Fuerza Aérea en su comunicado.

Los bomberos del condado de San Bernardino atendieron el percance aéreo que ocurrió en la comunidad no incorporada de China Lake, al norte de Ridgecrest, cerca de los límites con el condado de Inyo.

“El piloto se encuentra estable y recibió atención médica de seguimiento“, agregó la Fuerza Aérea en su comunicado.

Funcionarios del Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino dijeron que el piloto había sufrido lesiones leves, sin detallar en qué consistían las heridas.

Las autoridades del condado mencionaron que, debido a la caída de la aeronave, ocurrió un incendio en el lugar, pero que no representaba una amenaza para la vegetación circundante ni para la comunidad de China Lake.

Se desconoce por el momento la causa de la caída del avión de combate y no se proporcionaron más detalles relacionados con el percance.

En su sitio web, se informa que el Escuadrón de Demostración Aérea de la Fuerza Aérea ‘The Thunderbirds’ lleva a cabo maniobras de precisión que demuestra las capacidades de las aeronaves de alto rendimiento de la Fuerza Aérea a personas de todo el mundo.

“El escuadrón exhibe las cualidades profesionales que la Fuerza Aérea desarrolla en las personas que vuelan, mantienen y apoyan estas aeronaves“, se lee en el portal del escuadrón.

La Fuerza Aérea dice que el F-16C Fighting Falcon representa la gama completa de capacidades que poseen los cazas tácticos.

“Este caza multifunción de gran maniobrabilidad ha demostrado ser uno de los mejores bombarderos tácticos de precisión y aviones de combate aire-aire del mundo“, dijo la Fuerza Aérea.

Para sus demostraciones aéreas, las únicas modificaciones son la instalación de un sistema de generación de humo en el espacio normalmente reservado para el cañón de 20 mm y la pintura de la aeronave con los colores del escuadrón “The Thunderbirds”.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo que el incidente se mantiene bajo investigación y que la información siguiente sería proporcionada por la Oficina de Asuntos Públicos del Ala 57.

