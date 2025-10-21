Hispano acusado por la muerte de su hijo en inundación en San Bernardino

Un hispano de 26 años enfrenta cargos por la muerte de su hijo de 2 años durante una inundación que ocurrió el mes pasado en el condado de San Bernardino.

Brandon Padilla Aguilera, de 26 años, fue arrestado el 17 de octubre en su casa en la cuadra 300 de Chandler Avenue, informó el Departamento de Policía de Barstow en un mensaje en las redes sociales.

El padre hispano fue trasladado al Centro de Detención High Desert, del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, bajo sospecha de asesinato, con una fianza de $1 millón de dólares, según las autoridades.

La oficina del fiscal de condado de San Bernardino dijo a la cadena ABC que Padilla Aguilera enfrenta un cargo de homicidio vehicular con negligencia grave y un cargo de abuso infantil en circunstancias que probablemente causen grandes lesiones corporales o la muerte.

“También presentamos acusaciones especiales por daños intencionales o lesiones que derivaron en muerte”, expresó un portavoz de la oficina del fiscal de distrito.

El Departamento de Policía de Barstow informó que, debido a la gravedad del incidente, su división de detectives se hizo cargo de la investigación, y con base en la evidencia obtenida se obtuvo una orden de arresto contra Padilla Aguilera.

Después de una exhaustiva búsqueda, a las 2:44 p.m. del sábado 19 de septiembre, Xavier Padilla Aguilera, de 2 años, fue encontrado sin vida en el canal de control de inundaciones del condado, al sur del río Mojave.

Xavier fue arrastrado por una fuerte corriente de agua durante una inundación en Barstow, cuando el menor se encontraba en un automóvil con su padre en la cuadra 24000 de West Main Street.

Las autoridades dijeron que el incidente comenzó alrededor de las 7:14 p.m. del jueves 18 de septiembre, cuando oficiales de policía y bomberos acudieron al área oeste de Main Street por un automóvil que había sido arrastrado por la corriente de la inundación.

El padre de Xavier fue localizado en una isla en medio de las aguas de la inundación y trasladado al Hospital Comunitario de Barstow, donde más tarde fue dado de alta.

Por el momento, no se ha programado una fecha para la audiencia de lectura de cargos para Brandon Padilla Aguilera.

Si alguna persona tiene información relacionada con este caso, debe comunicarse con el detective Bryce Carson al 760-255-5183, o al correo electrónico bcarson@barstowca.org.

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con WeTip al 1-800-782-7463.

