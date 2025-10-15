Tormenta trae primera nevada de la temporada al sur de California

La tormenta inusual que ocurrió desde la noche de este lunes en el sur de California descargó fuertes precipitaciones en la región, pero también trajo la primera nevada de la temporada.

Los conductores que viajaban por las montañas del condado de San Bernardino se encontraron con carreteras resbaladizas por la presencia de nieve en elevaciones de 7,000 pies.

El fenómeno meteorológico dejó este martes poco menos de una pulgada de nieve en el área de Big Bear.

Sigue leyendo: Vigilancia en zonas con riesgo de inundaciones en el sur de California

La primera nevada atrajo también la presencia de varios viajeros que acudieron a las comunidades de montaña para disfrutar del espectáculo invernal.

Las difíciles condiciones en los caminos provocaron un accidente en la Autopista 15, en el área de Cajon Pass, en el que ocho vehículos estuvieron involucrados. Dos de los autos terminaron en una ladera y uno se estrelló contra un muro.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) cerró el tránsito del lado sur de la autopista de forma temporal después de que los conductores perdieran el control de los vehículos por las condiciones de la carretera.

Sigue leyendo: Advertencias de evacuación vigentes en Los Ángeles

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las lluvias y nevadas prácticamente se han detenido en el área, aunque los especialistas dijeron que hay probabilidad de algunas lluvias dispersas en el transcurso de este miércoles.

El NWS dijo que las condiciones de clima más frías de lo normal se mantendrán hasta la noche del miércoles, en la medida en que los niveles de humedad disminuyan en la región.

“El jueves y viernes se desarrollará un patrón ligero de Santa Ana que traerá temperaturas mucho más cálidas“, dijo el Meteorológico Nacional.

Sigue leyendo: Residentes se preparan ante tormenta en el sur de California

Se espera que las condiciones de clima seco se mantengan hasta la próxima semana en el sur de California.

Sigue leyendo:

· Condiciones de tormenta invernal se acercan al sur de California

· Tormenta tropical descarga lluvias en el sur de California

· ¡Atención! Riesgo de inundaciones elevado en el sur de California