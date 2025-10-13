Advertencias de evacuación vigentes en Los Ángeles

Las autoridades en todo el condado de Los Ángeles emitieron advertencias de evacuación previas a la llegada de las fuertes lluvias que se pronostican para la noche de este lunes y que pueden ocasionar inundaciones repentinas y flujos de escombros en áreas cercanas a cicatrices de incendios forestales.

Funcionarios de la ciudad de Los Ángeles emitieron la alerta para áreas vecinas a las zonas quemadas por el incendio Palisades en Pacific Palisades y Malibu.

Update: Chances for Significant/Damaging Debris Flows in & below recent burn scars have increased, esp for the Eaton, Palisades & Bridge scars. If you live in/near a recent burn scar, follow guidance from law enforcement, limit travel to avoid flooding, debris flows & mud flows. pic.twitter.com/F4oSDjvmIy — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 13, 2025

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), las advertencias de evacuación permanecen vigentes desde la noche de este lunes hasta la madrugada del miércoles.

Sigue leyendo: Condiciones de tormenta invernal se acercan al sur de California

Se informó que oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudirán puerta a puerta en los hogares de alto riesgo para informar a sus ocupantes sobre sus opciones ante la tormenta.

En Malibu, las autoridades emitieron alertas de evacuación en algunos vecindarios, incluso a lo largo de la Pacific Coast Highway, en la zona dañada por el incendio Palisades.

Se emitió una alerta de confinamiento en el área cercana al incendio Franklin de diciembre de 2024, que incluye el campus de la Universidad de Pepperdine.

Sigue leyendo: Tormenta tropical descarga lluvias en el sur de California

Se tiene previsto que las alertas en Malibu permanezcan vigentes hasta la mañana del miércoles 15 de octubre.

Los residentes de la zona cercana a la cicatriz del incendio Eaton, en Altadena y Pasadena, también están bajo alerta de evacuación desde este lunes por parte del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), con la advertencia de tener que evacuar en cualquier momento.

“PREPÁRESE para posibles evacuaciones si se encuentra cerca de San Gabriel Foothills, en Altadena. Reúna a sus seres queridos, mascotas y provisiones. Quienes necesiten más tiempo para evacuar deberían considerar irse ya“, advirtió LASD.

Sigue leyendo: ¡Atención! Riesgo de inundaciones elevado en el sur de California

Para encontrar un mapa interactivo con los avisos de advertencia de evacuación puede consultar este enlace.

Otras zonas bajo advertencia de evacuación incluyen el área cercana a la cicatriz del incendio Hurst, en Sylmar, así como en Hollywood Hills cerca de la cicatriz del incendio Sunset.

Las autoridades recomendaron a los residentes permanecer en sus hogares, y en caso de tener que salir, conducir con especial cuidado bajo la lluvia.

Sigue leyendo: Alivio al intenso calor esta semana en el sur de California

En el condado de Orange, está vigente una alerta de evacuación voluntaria para los residentes cerca de la zona afectada por el incendio Airport de 2024, incluyendo las áreas de Trabuco Creek, Hot Springs Canyon, Bell Canyon, Long Canyon y Modjeska Canyon.

Para conocer las zonas bajo advertencia de evacuación en el condado de Orange, consulte este enlace.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se esperan las primeras precipitaciones desde la noche de este lunes, de un sistema de tormentas con condiciones similares a las de las tormentas invernales.

Sigue leyendo: Se esperan tormentas eléctricas en el sur de California

El NWS puso en alerta por inundaciones repentinas a gran parte del sur de California, con la advertencia de posibles tormentas eléctricas, fuertes vientos e incluso tornados débiles de corta duración.

Las advertencias por inundación repentina están en vigor desde este lunes hasta la tarde del martes.

Se emite una alerta de evacuación cuando hay una amenaza potencial para la vida o la propiedad, y se emite una orden de evacuación cuando existe una amenaza inmediata para la vida o la propiedad. Esta es una orden legal para desalojar el lugar de inmediato.

Sigue leyendo: Precaución: corrientes peligrosas en playas del sur de California

Tras la emisión de una orden de evacuación, la zona queda legalmente cerrada al público y se considera que los residentes corren peligro si permanecen en el lugar.

Sigue leyendo:

· Avisos de calor en Los Ángeles: medidas esenciales para protegerte

· Tormentas eléctricas detienen vuelos en aeropuertos del sur de California

· Recursos desplegados en California para combatir incendios forestales