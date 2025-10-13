Residentes se preparan ante tormenta en el sur de California

Residentes del sur de California se preparan por las fuertes lluvias que se pronostican para este inicio de semana por la entrada de un sistema de tormentas en la región.

Los vecinos cercanos a cicatrices de incendios forestales toman precauciones ante el riesgo de que las precipitaciones puedan provocar inundaciones repentinas peligrosas.

Heads up! 😶‍🌫️ A weather system will be moving down the coast Monday and Tuesday, bringing a chance for showers and gusty winds. Take a look below for more details about the forecast and what you can do to stay informed ☔️🍃 #CAwx pic.twitter.com/VCusthLpus — NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 12, 2025

En Pasadena, la ciudad instaló K-rails (barreras temporales de hormigón) para salvaguardar las partes de la comunidad que presentan mayor riesgo de que ocurran flujos de escombros y lodo en zonas cercanas a los terrenos quemados por el incendio Eaton de enero.

Además, los residentes de Pasadena pueden recoger costales de arena en la estación 37 o 38 del Departamento de Bomberos de Pasadena, para prepararse ante las lluvias.

La estación de bomberos 37 se localiza en 3430 East Foothill Boulevard, mientras que la estación 38 está en 1150 Linda Vista Avenue. En ambas instalaciones hay costales de arena disponibles.

Se pronostican fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que se esperaba que la primera tormenta de la temporada descargara fuertes lluvias desde la noche de este lunes hasta la mañana del martes, por lo que se emitieron avisos de inundaciones repentinas en zonas cercanas a cicatrices de incendios forestales.

“Un sistema de baja presión que se desplaza hacia el sur a lo largo de la costa oeste traerá vientos terrestres más fuertes desde el lunes hasta el martes por la noche, junto con lluvias desde la costa oeste hasta las montañas desde el lunes hasta el martes por la noche“, dijo el NWS.

La tormenta, que tiene condiciones similares a una invernal, se acerca a la región procedente del noroeste del Pacífico, llega con fuertes ráfagas de viento, de hasta 50 millas por hora, antes de las primeras precipitaciones, por la tarde y noche del este lunes.

“Este sistema frío y dinámico traerá vientos del sur cada vez más fuertes a gran parte de la zona, niveles de nieve inusualmente bajos alrededor de los 6,000 pies, precipitaciones totales de entre 0.75 y 3.5 pulgadas, y probabilidades generalizadas de tormentas eléctricas”, dijo el NWS.

“Existe el riesgo de que se desarrollen fuertes tormentas eléctricas ocasionalmente, con aguaceros intensos, fuertes ráfagas de viento y granizo”, agregaron los meteorólogos.

Las regiones costeras y en los valles se pueden registrar totales de lluvia de entre 0.75 y 1.5 pulgadas, mientras que en las comunidades en las montañas y en las colinas se esperan entre 1.5 y 3.5 pulgadas de agua pluvial.

Las autoridades emitieron alertas de inundaciones repentinas para las áreas con cicatrices de incendios recientes, mientras que los especialistas advirtieron sobre el riesgo de importantes flujos de escombro y lodo a causa de las fuertes lluvias.

En la región, la alerta por inundaciones está vigente desde las 8:00 p.m. de este lunes hasta las 3:00 p.m. del martes.

De acuerdo con los especialistas, puede ser la tormenta de octubre más importante en 10 años, y es probable que, con sus fuertes lluvias, ponga fin a la temporada de incendios en la mayor parte de California.

Para la ciudad de Los Ángeles, se pronostica un descenso de temperatura hasta los 51 °F, mientras que para el miércoles se espera una temperatura máxima de 70 °F.

Según el NWS, se esperan condiciones más secas, con una tendencia al calentamiento, entre el jueves y el sábado.

